A décima etapa da Stock Car será disputada neste final de semana no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), palco preferido do líder do campeonato, o paranaense Gabriel Casagrande. O piloto da equipe AMattheis Vogel soma 249 pontos, tem 22 de vantagem para o segundo colocado e espera manter ou até ampliar essa diferença na rodada dupla deste final de semana.

“O Velocitta é uma das pistas mais técnicas que a gente tem no Brasil. Considero que é a mais difícil que temos, principalmente por conta da variedade de curvas. Temos curvas de alta, de baixa velocidade, freadas fortes, outras mais fracas, subidas, descidas, é uma pista bem seletiva e completa. Por conta desses desafios que ela proporciona acaba sendo a minha preferida na Stock Car”, explicou Casagrande.

Casagrande é o recordista de pódios no Velocitta com oito no total e vem embalado por vitórias nas últimas etapas, triunfou no Velopark em setembro e em Buenos Aires no início deste mês. O campeão de 2021 cravou a pole position em ambas e dominou as provas, sendo o único piloto da Stock Car que já venceu a corrida principal utilizando o lastro máximo de 30 kg, justamente o que o líder do campeonato carrega durante o ano.

“Estamos vindo de uma sequência muito boa, o carro está rápido, mas na Stock Car é tudo muito apertado e temos grandes adversários. Existe previsão de chuva para este final de semana, então está tudo em aberto no campeonato. Nós seguiremos da mesma forma, tentando somar o máximo de pontos por etapa”, completa Casagrande.

Os treinos da Stock Car serão iniciados nesta sexta-feira no Velocitta com o shakedown às 14h e o primeiro treino livre às 15h55. As atividades seguem no sábado com a segunda sessão às 9h10 e o classificatório às 13h. A rodada dupla será disputada no domingo a partir do meio-dia, com transmissão ao do Motorsport.com e Motorsport.tv.

