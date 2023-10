A Stock Car Pro Series volta com tudo após a jornada internacional em Buenos Aires. Desta vez, Mogi Guaçu volta a receber a categoria mais importante do automobilismo brasileiro, no Velocitta.

Esta será a 10ª etapa, de 12, em 2023, com o campeão de 2021, Gabriel Casagrande, na liderança, com 249 pontos. Rubens Barrichello é o segundo colocado, com 227. Thiago Camilo aparece na terceira posição com 216, seguido de Rafael Suzuki com 207 e Ricardo Zonta com 205. Vale lembrar que esta pontuação ainda não tem os descartes.

Como sempre, o Motorsport.com trará a cobertura completa do evento, que também conta com transmissão ao vivo do treino de classificação e as duas corridas no domingo.

Confira os horários

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h55 - Treino Livre 2 Sábado 9h10 YouTube da categoria Classificação Sábado 13h Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 1 Domingo 12h Motorsport.com e Motorsport.tv Corrida 2 Domingo 12h40 Motorsport.com e Motorsport.tv

ANÁLISE: Os motivos pra McLaren SAIR DO FUNDÃO para o pelotão da frente na F1: Sidepod, asas e mais | F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #253 – Desclassificação de Hamilton nos EUA 'salva pele' de Pérez na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: