Stock Car: Nelsinho e Pedro Piquet formam dupla para abertura

Nelsinho Piquet fará dupla com seu irmão, Pedro Piquet, na abertura da temporada de 2022 da Stock Car, marcada para o dia 13 de fevereiro, em Interlagos.

A Corrida de Duplas retorna ao calendário da maior categoria do automobilismo brasileiro em Interlagos, palco onde Nelsinho já venceu na categoria e Pedro já venceu quando correu pela F3 Brasil.

Assim como seu irmão, Pedro tem um currículo vasto, o campeão da F3 Brasil 2014 já competiu na Porsche Cup, Global Rallycross, F3 Europeia, F3 FIA, Fórmula 2 além de outras, com vitórias e pódios em quase todas.

Será a estreia de Pedro Piquet na Stock Car, um dos poucos carros que o brasiliense ainda não pilotou no Brasil.

“Estou muito feliz por competir em dupla com o Pedro, faz muito tempo que não pilotamos juntos e não é sempre que temos uma oportunidade dessas”, disse Nelsinho. “A última vez foi em uma prova de 500 milhas de kart. Essa prova vai ser muito importante, abertura do campeonato e minha volta para a categoria na equipe TMG Racing. Eu espero que o Pedro goste, ele é muito talentoso e tem toda condição de correr com a gente.”

Apresentação de Nelsinho Piquet na equipe TMG Racing Photo by: Lucas Miranda

“Desde que parei de correr profissionalmente no final de 2020, nunca mais andei em um autódromo”, comentou Pedro. “Vai ser legal ter essa experiência de novo, algo que já fez parte da minha vida e espero poder ajudar ao máximo o meu irmão e a TMG a conseguir um bom resultado.”

