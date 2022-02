Carregar reprodutor de áudio

Cacá Bueno já tem seu parceiro definido para a Corrida de Duplas, prova que abre a temporada 2022 da Stock Car no dia 13 de fevereiro, no Autódromo de Interlagos. Trata-se de Felipe Fraga, mais jovem campeão da categoria em 2016 e que, no último domingo venceu pela primeira vez as 24 Horas de Daytona na classe LMP3.

A parceria da Crown Racing para a primeira etapa da temporada deverá ser uma das mais fortes do grid, e é a que mais possui títulos da Stock Car: seis conquistas ao todo.

“Não poderia haver um parceiro melhor para esta Corrida de Duplas que o Felipe Fraga, que inclusive tive a honra de ser um dos incentivadores para correr na Stock Car quando ele estava voltando da Europa e ficando sem patrocínio nos fórmulas. Ele conhece muito bem a categoria e vem desempenhando uma carreira de muito sucesso no exterior, correndo com diferentes tipos de carro. Não posso pensar em outra coisa que não a vitória”, disse Cacá.

Fraga, por sua vez, tem ótimas lembranças da Corrida de Duplas. Na primeira edição da prova que envolve pilotos da Stock Car e convidados, o piloto venceu em Interlagos ao lado de Rodrigo Sperafico. Aquela corrida também representou a estreia do hoje piloto ligado à Mercedes na principal categoria do automobilismo nacional.

“Todos sabem da admiração que tenho pela Stock Car, e voltar para disputar a Corrida de Duplas com o Cacá, que sempre foi um amigo dentro e fora das pistas, vai ser muito especial, até porque ele foi o grande incentivador de minha carreira e meu início na Stock. Venci a primeira Corrida de Duplas em Interlagos, então dá para dizer que sei como ganhar esta prova”, comentou Fraga.

