Nelsinho Piquet completou a primeira parte da abertura da Stock Car, em Interlagos, com a sétima fila no grid da Corrida de Duplas. O primeiro campeão mundial da Fórmula E encara a corrida 1 neste domingo, enquanto Pedro Piquet corre a segunda prova do fim de semana.

No Q1, Piquet Jr fez o 11º tempo e passou com folga para o Q2, grupo dos 15 mais rápidos. No Q2, Piquet figurou no top 5 por boa parte da sessão e fechou em 13º lugar, posição em que larga na corrida 1.

A Corrida de Duplas da Stock Car é composta por duas provas com 30 minutos de duração e pit stop obrigatório. O piloto titular compete a primeira corrida e o convidado a segunda prova. A etapa de abertura acontece neste domingo, às 13h55, com transmissão ao vivo na Motorsport.tv.

“Foi um começo bom, criamos expectativas depois de bons treinos. Mas no quali não achamos o melhor acerto do carro, faltou um pouquinho e, com o grid apertado, perdemos algumas posições. Mas o carro é promissor e a equipe está contente com o trabalho até aqui", disse Nelsinho.

"Tive apenas duas saídas com o carro antes do quali, então o desempenho foi bom. Os pilotos da equipe que foram para o Q3 já estão nesse carro desde a temporada passada e com a equipe há mais tempo. Ainda preciso de adaptação, o carro é muito diferente do que eu pilotava na temporada passada. Estamos trabalhando com acerto e a estratégia para amanhã, ainda tem coisas para melhorar, mas estamos no caminho certo", completou Piquet Jr.

Pedro também falou: “Fiquei satisfeito com o quali, o ideal é sempre estar no top 10, mas estamos perto. Amanhã, o Nelsinho precisa chegar entre os 10 para ter uma boa pontuação e me dar a oportunidade de marcar pontos também. Eu acho que o nosso carro é muito bom em ritmo de corrida, eu praticamente usei os mesmos pneus em três treinos e estávamos indo bem, então estou bem confiante.”

