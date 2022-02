Carregar reprodutor de áudio

Após liderar duas corridas em Interlagos em 2021 e ver sua primeira vitória com as cores da Shell escapar por detalhes, Galid Osman abriu a temporada 2022 da Stock Car determinado a mostrar sua força em São Paulo. O titular do Chevrolet Cruze #28 e seu convidado, Enzo Elias, estiveram entre os mais velozes desde o shakedown de sexta-feira, trabalho que culminou com o quarto lugar para o piloto da equipe Shell V-Power no grid de largada prova de abertura da temporada.

“Conseguimos manter a meta de começar o ano forte, assim como terminamos a temporada passada. A equipe evoluiu muito nesse período e foi muito trabalho realizado nesses últimos meses. Estou feliz com esse início, é sempre bom estar em boas posições. No ano passado em Interlagos estivemos com boas possibilidades nas duas corridas. Cheguei a liderar ambas, mas na primeira tivemos um problema no pit e na outra o Cacá me tirou da pista. Quem sabe é agora”, disse Galid.

Titular do Toyota Corolla #10, Ricardo Zonta também conseguiu avançar ao Q2, mas ficou a 0.176 da fase final do classificatório. Ele terminou com o 11º tempo, posição que favorece o vice-campeão de 2020 a lutar pelo pódio tanto na bateria de abertura da prova, exclusiva para os titulares, quanto na segunda prova da rodada dupla, a ser disputada por Danilo Dirani.

Zonta afirmou: “Com certeza nós trabalhamos muito no único treino que eu tive. O clima estava fresco, fizemos algumas mudanças para o quali, mas o calor fez a gente perder grip geral do carro, ele ficou muito diferente do treino, estamos tentando entender o que aconteceu. Saímos de 12º amanhã, nosso objetivo era sair entre os 6, mas vamos acertar o carro para as duas corridas.”

Já a dupla Átila Abreu e Renan Guerra vai precisar de uma jornada de recuperação na Corrida de Duplas. O Chevrolet Cruze #51 figurou mais de uma vez no top 5 nas sessões de treinos, mas seu acerto não proporcionou a melhor performance no quali, quando subiu a temperatura ambiente e do asfalto em Interlagos.

Abreu falou: “O carro se comportou bem o fim de semana inteiro, trocamos o motor de ontem para hoje e o desempenho melhorou. Mas, com o calor perdemos o rendimento, fiquei com a sensação de que o carro foi perdendo o grip nas quatro rodas. E, sem grip, deixamos a desejar. Andamos bem durante o fim de semana todo, fica uma sensação de frustração por não conseguirmos repetir o bom desempenho. Tínhamos potencial para estar no Q3, mas ficamos muito cedo no Q1."

"É só o começo da temporada, o carro tem. Equilíbrio melhor que na temporada passada. Agora é tentar aprender a lição para estar competitivo nas corridas e fazer bons pontos nas duas corridas e aprender para a sequência do campeonato.”

A Corrida de Duplas retorna à Stock Car pela primeira vez desde 2018. Diferentemente das outras edições, na jornada deste fim de semana não há revezamento dos pilotos durante a realização do pit-stop obrigatório.

Serão duas baterias de 30 minutos mais uma volta, ambas com um pit-stop obrigatório para reabastecimento e troca de ao menos um pneu. Ao término da corrida 1, destinada aos titulares, os carros vão parar no grid para inversão dos dez primeiros. Então os convidados assumem as máquinas para mais uma prova de 30 minutos e mais uma volta. A largada da primeira bateria está marcada para 13h55, com transmissão ao vivo na Motorsport.tv.

