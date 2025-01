Nelsinho Piquet está em nova casa para a disputa da temporada 2025 da Stock Car. O piloto se junta à Scuderia Bandeiras a bordo do Mitsubishi Eclipse Cross #33.

Piquet disputará sua sétima temporada na Stock Car com a nova equipe criada pelo também piloto Átila Abreu, na cidade de Votorantim (SP). O embaixador da Motul acumula três vitórias e 15 pódios na principal categoria do automobilismo.

A temporada 2025 da Stock Car marca a estreia dos novos carros SUV e da entrada da Mitsubishi na competição. Por isso, será fundamental entender rapidamente o funcionamento do novo carro para entrar na disputa do título.

O primeiro campeão mundial da Fórmula E segue com o apoio da Motul, Pratyc e Can-Am. A relação de Piquet e Átila Abreu é de longa data, na Stock Car competiram por duas vezes a corrida de duplas e conquistaram uma pole position juntos, em Goiânia, em 2015.

“Estou muito feliz em entrar neste projeto capitaneado pelo Átila”, disse Nelsinho. “Já fizemos corridas em duplas na Stock Car e até conquistamos uma pole position juntos. Eu acredito que toda a estrutura que ele montou será fundamental para colhermos bons resultados em 2025.”

“Será uma temporada diferente, já que teremos a estreia dos novos carros, então todas as equipes começam do zero o desenvolvimento do carro e isso vai nos ajudar para iniciar a temporada com uma nova equipe.”

“Quero agradecer o Átila por me receber na Scuderia Bandeiras e meus patrocinadores Motul, Pratyc e Can-Am por acreditarem no projeto.”

A temporada 2025 da Stock Car terá início no dia 4 de maio em local a ser divulgado.

