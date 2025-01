A Scuderia Bandeiras anunciou neste fim de semana o tamanho real de sua operação para entrada no grid da Stock Car Pro Series a partir da temporada 2025. A equipe de Átila Abreu correrá com quatro carros e, logo após confirmar a contratação de Nelsinho Piquet, anunciou também a chegada de Vicente Orige.

A temporada 2025 da Stock Car marca a estreia dos novos carros SUV e da entrada da Mitsubishi na competição. Por isso, será fundamental entender rapidamente o funcionamento do novo carro para entrar na disputa do título.

E a Scuderia Bandeiras surge neste contexto com uma grande estrutura, tendo como sede a cidade de Votorantim, no interior de São Paulo. No draft, realizado na Super Final da Stock Car em dezembro do ano passado, a Mitsubishi escolheu a Bandeiras como uma das equipes a defender a montadora com o Eclipse Cross.

Com isso, a Scuderia Bandeiras fecha seus pilotos para a temporada 2024, com Átila Abreu dividindo os boxes com Piquet, Orige e Enzo Elias. A temporada 2025 da Stock Car terá início no dia 4 de maio em local a ser divulgado.

