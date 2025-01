A temporada 2025 das principais categorias do automobilismo brasileiro ainda vai levar algum tempo para começar, mas as atenções se voltam para Gabriel Casagrande desde já. O paranaense é o primeiro piloto da história do esporte a motor do País a unificar títulos da Stock Car, da NASCAR Brasil e da Porsche Cup, três dos campeonatos mais importantes do Brasil, em 2024.

Casagrande encerrou a última temporada com o título da Stock Car, obtido no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), no último mês de dezembro. Foi a terceira conquista do paranaense nos últimos quatro anos na categoria. Para buscar o tetracampeonato, o piloto seguirá na equipe AMattheis Vogel, onde está desde 2021, ano de seu primeiro título na categoria.

Antes, porém, no mês de novembro, Gabriel conquistou outros dois títulos. O primeiro deles veio na Porsche Cup, quando venceu, ao lado de Alceu Feldmann Neto, o campeonato das classes Challenge Sport e Challenge Rookie do torneio de endurance da categoria. As conquistas vieram após uma vitória na última etapa, realizada em Interlagos.

A conquista do título na NASCAR Brasil veio apenas um dia depois, em Curvelo (MG), em uma corrida em circuito oval. Ao lado de Alex Seid, Casagrande fechou a última prova do ano com a quinta colocação, posição que rendeu o título Overall e também do torneio Special Edition, que contou com duas etapas na temporada de 2024.

“É motivo de alegria ‘unificar’ os títulos da Stock Car, da Porsche Cup e da NASCAR Brasil. É uma mostra do bom ano que fizemos nos principais campeonatos do País. Agradeço ao Alceu, ao Alex, que foram meus companheiros ao longo do ano, e a todos que tornaram possível a conquista destes campeonatos”, disse Gabriel Casagrande.

Principal compromisso de Casagrande em 2025, a Stock Car inicia a temporada no dia 4 de maio, em local a ser definido. A NASCAR Brasil abre o campeonato deste ano nos dias 29 e 30 de março, também em autódromo a ser divulgado.

