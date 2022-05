Carregar reprodutor de áudio

Nelsinho Piquet encerrou o primeiro dia de atividades da Stock Car Pro Series no Velocitta, em Mogi Guaçu, com o a primeira colocação. O piloto cravou o tempo de 1min31s309 com o Toyota Corolla Gazoo Racing #33.

Pela manhã os pilotos realizaram o shakedown, treino para verificação dos carros. Na parte da tarde aconteceu o primeiro treino livre da etapa. Piquet Jr participou do segundo grupo e logo em sua primeira volta cronometrada colocou o carro da TMG Racing no grupo dos dez mais rápidos. Na sequência os pilotos passaram a melhorar suas marcas e Piquet ocupava o 12º lugar entre os dois grupos.

No minuto final da sessão Nelsinho Piquet encaixou a melhor parcial no setor 2 e melhorou seus tempos nos setores 1 e 3, conquistando o primeiro lugar. “Foi apenas um treino, mas mostra que nosso carro sempre teve velocidade, só faltava encaixar em classificação e corridas", disse ele.

"O Velocitta é uma pista em que a equipe historicamente anda muito bem. Espero continuar com esse rendimento para o resto da etapa. Um resultado muito bom para a equipe que virou noites tentando encontrar o melhor acerto do carro, então é muito bom para todos e vamos tentar continuar nas primeiras posições amanhã", completou Nelsinho. Neste sábado a programação prevê um TL e classificação, esta transmitida pelo Motorsport.com, assim como as provas de domingo.

Confira os horários:

Confira os horários:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 14h10 Treino Livre 2 Sábado 10h30 YouTube Stock Car Treino Classificatório Sábado 13h25 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 1 Domingo 13h40 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 2 Domingo 14h15 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV

