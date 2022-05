Piloto da equipe Motul TMG na Stock Car Pro Series, Nelsinho Piquet brilhou no primeiro treino livre da categoria no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e liderou a sessão prática inaugural da quarta etapa de 2022, batendo o argentino Matías Rossi, da Mattheis Vogel.

Piquet registrou a marca de 1min31s309 e superou o hermano por 0s027, cravando a primeira posição do TL1. Quem completou o top 3 foi Rubens Barrichello, da Full Time. O quarto lugar foi de Felipe Baptista, da KTF Sports.

As cinco primeiras posições foram fechadas por Julio Campos, piloto da Lubrax | Podium. Guilherme Salas, da KTF, foi o sexto, à frente de Allam Khodair, da Blau Motorsport. O oitavo posto ficou com Gabriel Casagrande, companheiro de Rossi e atual campeão da competição.

Um dos representantes da Scuderia Chiarelli, Sergio Jimenez foi o nono, à frente de Thiago Camilo, que completou o top 10 com a Ipiranga Racing. Piloto da RCM Motorsport, Bruno Baptista ficou em 11º, superando Lucas Foresti, da KTF. Veja o resultado completo na tabela:

Pos # Piloto Equipe Best Lap Gap Diferença p/o líder 1 33 Nelson Piquet Jr Motul TMG Racing 1:31.309 2 117 Matias Rossi A Mattheis Vogel Motorsport 1:31.336 0.027 0.027 3 111 Rubens Barrichello Full Time Sports 1:31.349 0.013 0.040 4 121 Felipe Baptista KTF Racing 1:31.359 0.010 0.050 5 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team 1:31.394 0.035 0.085 6 85 Guilherme Salas KTF Racing 1:31.524 0.130 0.215 7 18 Allam Khodair Blau Motorsport 1:31.641 0.117 0.332 8 83 Gabriel Casagrande A Mattheis Vogel Motorsport 1:31.662 0.021 0.353 9 73 Sergio Jimenez Scuderia Chiarelli 1:31.675 0.013 0.366 10 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing 1:31.793 0.118 0.484 11 44 Bruno Baptista RCM Motorsport 1:31.836 0.043 0.527 12 12 Lucas Foresti KTF Sports 1:31.839 0.003 0.530 13 28 Galid Osman Shell V-Power 1:31.968 0.129 0.659 14 19 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team 1:31.991 0.023 0.682 15 43 Pedro Cardoso Crown II Racing 1:32.010 0.019 0.701 16 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport 1:32.054 0.044 0.745 17 51 Átila Abreu Shell V-Power 1:32.127 0.073 0.818 18 70 Diego Nunes Blau Motorsport 1:32.148 0.021 0.839 19 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições 1:32.150 0.002 0.841 20 0 Cacá Bueno Crown Racing 1:32.164 0.014 0.855 21 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani 1:32.367 0.203 1.058 22 3 Digo Baptista Crown Racing 1:32.381 0.014 1.072 23 29 Daniel Serra Eurofarma-RC 1:32.606 0.225 1.297 24 11 Gaetano Di Mauro KTF Sports 1:32.648 0.042 1.339 25 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing 1:32.694 0.046 1.385 26 101 Gianluca Petecof Full Time Sports 1:32.719 0.025 1.410 27 6 Tony Kanaan Full Time Bassani 1:32.829 0.110 1.520 28 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC 1:33.109 0.280 1.800 29 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports 1:33.172 0.063 1.863 30 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports 1:33.364 0.192 2.055 31 86 Gustavo Frigotto RKL Competições 1:33.641 0.277 2.332 32 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições 1:35.130 1.489 3.821 33 55 Renato Braga RKL Competições 1:35.905 0.775 4.596

HOJE NÃO? Hoje sim... Cléber Machado revela BASTIDORES da narração ICÔNICA de Rubinho/Schumi em 2002

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: