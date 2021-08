Stock Car: Piquet Jr avança para o Q2 pela primeira vez em 2021

A passagem da Stock Car Pro Series por Curitiba trouxe bons resultados para a MX Piquet Sports, que estreia na categoria neste ano. Com o 14º lugar de Nelsinho Piquet no grid de largada para a corrida de amanhã, a equipe obtém sua melhor posição de largada na categoria até aqui.

A sétima etapa de 2021 acontece no anel externo do Autódromo Internacional de Curitiba, traçado que registrou o qualificatório mais disputado em mais de uma década da Stock Car. Foram nada menos que 28 dos 32 carros do grid separados por meio segundo no Q1.

Piquet foi destaque no segundo grupo da fase inicial do treino, logo estabelecendo o terceiro tempo. Outros concorrentes tiveram benefício do vácuo e conseguiram marcas mais expressivas no fim, mas o tempo de 50.269 permitiu o avanço para o Q2.

Na segunda fase do treino, o embaixador da Motul repetiu o 14º tempo, mostrando que era o máximo que sua máquina conseguiria entregar em Curitiba.

“Felizmente essa é uma pista onde o jogo de vácuo ajuda e eu aprendi bem a trabalhar com isso em mais de cem corridas de Nascar. Assim deu para avançar para o Q2 hoje. Vamos trabalhar para pontuar amanhã”

A largada está marcada para 11h10. Serão duas baterias de 30 minutos mais uma volta, com transmissão ao vivo pela Band e Sportv. Piquet é um dos pilotos elegíveis para o Fan Push na etapa.

