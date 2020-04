Stock Car planeja 12 etapas em oito fins de semana com corridas aos sábados

A crise do coronavírus mudou de vez a cara do automobilismo brasileiro e mundial. A Stock Car, maior e mais tradicional categoria do Brasil, também foi afetada pela pandemia, se vendo obrigada a suspender as primeiras quatro etapas do ano, sendo uma delas a Corrida de Duplas, que abriria o campeonato, em Goiânia, no final de março.

Nesta segunda-feira, Carlos Col, CEO da Vicar, anunciou as modificações do calendário com algumas novidades em entrevista ao Globoesporte.com e confirmadas pelo Motorsport.com. O campeonato começa no fim de semana de 28 de junho, no Velo Città e seguirá o calendário previamente anunciado no final do ano passado.

As quatro etapas 'perdidas' serão absorvidas dentro dos oito fins de semana restantes, com provas realizadas aos sábados (corrida única) que terá o grid de largada definido pelos treinos livres. As corridas de domingo permanecem, com a ordem de largada da corrida 1 definida pelo resultado da prova do dia anterior.

Para amenizar os efeitos de um fim de semana ruim, para aqueles pilotos que tenham batido na corrida de sábado e que se complicaram nas duas provas de domingo, haverá um sistema de descartes de pontos, que será anunciado em breve.

O locais em que teremos a prova de sábado (que terá 40 minutos de duração cada) ainda não foram divulgados.

Vale lembrar que no calendário ‘original’, a Corrida do Milhão está definida para acontecer em Interlagos, no dia 23 de agosto, e o fim de semana de 8 de novembro ainda não tem local certo.

Confira o novo calendário da Stock Car

28/06 – Velo Città (SP)

19/07 – Santa Cruz do Sul

23/08 – Interlagos (SP) (Corrida do Milhão)

13/09 – Londrina (PR)

18/10 – Cascavel (PR)

08/11 – A Confirmar

22/11 – Goiânia (GO)

13/12 – Interlagos (SP) (Super Final)

