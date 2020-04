Corrida do Milhão da Stock Car pode ter prêmio voltado a instituições de combate ao coronavírus

A Stock Car anunciou nesta semana que a temporada 2020 deve começar no segundo semestre, com a etapa do Velo Città abrindo o campeonato, que teve as quatro primeiras rodadas suspensas, devido à crise do coronavírus.

Além disso, nos oito fins de semana restantes previamente agendados, teremos a reposição das quatro etapas, com corridas aos sábados.

Um dos pontos altos da categoria, a Corrida do Milhão, está marcada para acontecer no dia 23 de agosto, em Interlagos. Durante entrevista exclusiva ao Motorsport.com em Live no Instagram, Carlos Col, CEO da Vicar, empresa que organiza a Stock Car, admitiu ter dificuldades em conseguir patrocínios para ter a premiação de R$ 1 milhão, mas que vê com bons olhos uma mudança na maneira de oferecer o milhão.

“A Corrida do Milhão está confirmada”, disse Col. “Como esse milhão será pago, eu ainda não sei, mas vamos encontrar uma maneira. A Corrida do Milhão é um marco, vou fazer todo o esforço possível para mantê-la, estou abrindo aqui com muita sinceridade das dificuldades financeiras óbvias deste ano, um patrocinador ainda precisa ser conquistado, vamos discutir isso com pilotos e equipes, nem que a gente tenha que fazer um carnezinho para pagar.”

“Quem sabe, não discuti ainda, vou falar aqui em primeira mão, da gente transformar essa premiação em uma doação em prol ao combate ao coronavírus, para beneficiar quem estiver atuando de maneira transparente.”

“Tenho certeza de que quando eu apresentar essa ideia, teremos a adesão de todos. Talvez até possamos ter esse milhão em produtos, como cestas básicas, máscaras, álcool gel, medicamentos e talvez isso até facilite eu fazer essa captação deste milhão.”

Relembre todos os campeões da história da Stock Car

Galeria Lista 1979 - Paulo Gomes - Chevrolet Opala 1 / 41 Foto de: Divulgacao 1980 - Ingo Hoffmann - Chevrolet Opala 2 / 41 1981 - Afonso Giaffone Jr. - Chevrolet Opala 3 / 41 1982 - Alencar Jr. - Chevrolet Opala 4 / 41 Foto de: Divulgacao 1983 - Paulo Gomes (2) - Chevrolet Opala 5 / 41 Foto de: Divulgacao 1984 - Paulo Gomes (3) - Chevrolet Opala 6 / 41 Foto de: Divulgacao 1985 - Ingo Hoffmann (2) - Chevrolet Opala 7 / 41 Foto de: Divulgacao 1986 - Marcos Gracia - Chevrolet Opala 8 / 41 Foto de: Divulgacao 1987 - Zeca Giaffone - Chevrolet Opala 9 / 41 Foto de: Divulgacao 1988 - Fábio Sotto Mayor - Chevrolet Opala 10 / 41 Foto de: Divulgacao 1989 - Ingo Hoffmann (3) - Chevrolet Opala 11 / 41 Foto de: Divulgacao 1990 - Ingo Hoffmann (4) - Chevrolet Opala 12 / 41 Foto de: Divulgacao 1991 - Ingo Hoffmann (5) e Ângelo Giombelli - Chevrolet Opala 13 / 41 Foto de: Divulgacao 1992 - Ingo Hoffmann (6) e Ângelo Giombelli (2) - Chevrolet Opala 14 / 41 Foto de: Divulgacao 1993 - Ingo Hoffmann (7) e Ângelo Giombelli (3) - Chevrolet Opala 15 / 41 Foto de: Divulgacao 1994 - Ingo Hoffmann (8) - Chevrolet Omega 16 / 41 Foto de: Divulgacao 1995 - Paulo Gomes (4) - Chevrolet Omega 17 / 41 Foto de: Divulgacao 1996 - Ingo Hoffmann (9) - Chevrolet Omega 18 / 41 Foto de: Divulgacao 1997 - Ingo Hoffmann (10) - Chevrolet Omega 19 / 41 1998 - Ingo Hoffmann (11) - Chevrolet Omega 20 / 41 Foto de: Divulgacao 1999 - Chico Serra - Chevrolet Omega 21 / 41 Foto de: Divulgacao 2000 - Chico Serra (2) - Chevrolet Vectra 22 / 41 Foto de: Divulgacao 2001 - Chico Serra (3) - Chevrolet Vectra 23 / 41 Foto de: Divulgacao 2002 - Ingo Hoffmann (12) - Chevrolet Vectra 24 / 41 Foto de: Divulgacao 2003 - David Muffato - Chevrolet Vectra 25 / 41 Foto de: Divulgacao 2004 - Giuliano Losacco - Chevrolet Astra 26 / 41 Foto de: Divulgacao 2005 - Giuliano Losacco (2) - Chevrolet Astra 27 / 41 Foto de: Divulgacao 2006 - Cacá Bueno - Mitsubishi Lancer 28 / 41 Foto de: Divulgacao 2007 - Cacá Bueno (2) - Mitsubishi Lancer 29 / 41 Foto de: Divulgacao 2008 - Ricardo Maurício - Peugeot 307 30 / 41 Foto de: Divulgacao 2009 - Cacá Bueno (3) - Peugeot 307 31 / 41 Foto de: Divulgacao 2010 - Max Wilson - Chevrolet Vectra 32 / 41 Foto de: Divulgacao 2011 - Cacá Bueno (4) - Peugeot 408 33 / 41 Foto de: Divulgacao 2012 - Cacá Bueno (5) - Chevrolet Sonic 34 / 41 Foto de: Duda Bairros 2013 - Ricardo Mauricio (2) - Chevrolet Sonic 35 / 41 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014 - Rubens Barrichello - Chevrolet Sonic 36 / 41 2015 - Marcos Gomes - Peugeot 408 37 / 41 2016 - Felipe Fraga - Peugeot 408 38 / 41 Foto de: Fábio Davini 2017 - Daniel Serra - Chevrolet Cruze 39 / 41 2018 - Daniel Serra (2) - Chevrolet Cruze 40 / 41 Foto de: Fernanda Freixosa 2019 - Daniel Serra (3) - Chevrolet Cruze 41 / 41 Foto de: Duda Bairros

VÍDEO: Átila Abreu comenta pacto 'anti-ciúme' com Renata Fan e 'zoeiras' de Denílson

Podcast: Senna é o maior esportista brasileiro após a era Pelé?