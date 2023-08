O Autódromo do Velocitta (Mogi Guaçu - SP) recebeu a sexta etapa da Stock Car, com movimentadas provas no domingo (06), marcando o fim da primeira metade da temporada de 2023, e concretizando mais um passo de Rafael Suzuki em sua ascensão na classificação do campeonato. Com os pontos somados, ele subiu para a sexta posição entre os 35 pilotos do grid, se aproximando da briga pela ponta.

As atividades na pista do interior paulista começaram difíceis para o piloto e sua equipe. No sábado, o desempenho foi melhor, e Suzuki garantiu vaga no Q2 entre os 15 melhores, e ficou com a 12ª posição no grid de largada.

Já no domingo, a primeira prova foi de recuperação, pois, para evitar um toque à sua frente, Rafael caiu para a 20ª colocação. Após isso, ele foi reconstruindo sua performance, e com um bom trabalho da equipe no pit stop e estratégia certeira, assegurou a sexta colocação e 15 pontos na corrida 1. Pela regra do grid invertido, largou na 5ª posição para a segunda prova, que foi marcada por um longo safety car. A prova percorreu por pouco mais de 10 minutos, e o piloto estabeleceu um ritmo constante de prova, completando na 4ª colocação. As vitórias do dia ficaram com Ricardo Zonta e Matias Rossi.

Ascensão constante

Rafael Suzuki vem tendo uma escalada importante na temporada. Após ser acertado por um adversário em Goiânia e sair sem pontos e em 31º na tabela após a etapa 1, ele deu um salto com o pódio em Interlagos (saiu de 30º para 2º na corrida) e foi para 18º na classificação. Em Tarumã, foi o quarto maior pontuador da etapa, e subiu para 14º. Na sequência, conquistou mais um pódio com o 3º lugar em Cascavel, e entrou no top-10. Com os resultados da 5ª etapa, em Interlagos, subiu mais uma posição para chegar em 9º.

Com os resultados no Velocitta, Suzuki soma 122 pontos e é a primeira vez que alcança o grupo dos seis melhores do campeonato - uma das metas do ano -, o que significa que na etapa de Goiânia ele levará 5 kg a mais em seu carro, por conta do lastro de sucesso.

“Estou muito feliz com o resultado, somamos muitos pontos nesta etapa, e queremos entrar na briga pelo campeonato. A equipe fez dois pit-stops perfeitos, uma boa estratégia, e tive um ritmo forte, que nos levaram a ganhar posições nas duas corridas. Agora, teremos o lastro de sucesso - por um bom motivo - e vamos trabalhar para seguirmos ainda mais fortes na segunda metade do campeonato”.

A 7ª etapa acontece ainda neste mês, entre os dias 25 e 27, no Autódromo de Goiânia.

