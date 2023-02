Carregar reprodutor de áudio

Rafael Suzuki fará neste ano a sua décima temporada na Stock Car Pro Series, e está de casa nova. Com duas vitórias conquistadas (Londrina e Curitiba) nos últimos anos, além de outros três pódios e pole position, o piloto de 35 anos tem apresentado constância de resultados em torno do top 10 do campeonato nas últimas temporadas, e almeja estar na disputa por mais vitórias.

“A expectativa é de ter o meu melhor ano na categoria. Estar bem posicionado na pontuação, fazer um ano consistente, brigar por mais pódios e vitórias. Os resultados da Pole Motorsport conquistados recentemente e a estrutura técnica que eles vêm desenvolvendo, me deixam muito animado que vamos atingir nossos objetivos”, comentou Suzuki.

A Pole Motorsport, com sede em Curitiba (PR), se encaminha para seu terceiro ano na categoria, e, mesmo sendo uma das mais novas equipes, apresentou resultados consistentes em um bom desenvolvimento, completando o campeonato 2022 entre os seis melhores em meio às 17 equipes do grid.

“Estou bastante contente com a parceria com o Rafael Suzuki! É um piloto que tem mostrado bastante consistência nos resultados. Nossos primeiros contatos já mostraram sintonia e afinidade, e tanto ele como a equipe já mostraram potencial para andar ainda mais na frente. Estamos com uma expectativa muito positiva que teremos um excelente ano na Stock Car, um ano de ainda mais evolução. Estamos indo para nossa terceira temporada e ter um piloto com vontade e garra como o Rafael irá fortalecer o time. Continuaremos nosso trabalho de desenvolvimento humano e tecnológico para entregar um carro competitivo e fazer um grande ano!", completou Joselmo Barcik, mais conhecido como “Polenta”. O chefe da equipe tem mais de 25 anos na principal categoria do automobilismo brasileiro, tendo participado de 12 conquistas de títulos.

O campeonato 2023 da Stock Car volta a ter 12 eventos, com um total de 24 corridas (todas rodadas duplas). Goiânia recebe a etapa de abertura, no dia 02 de abril, e a temporada passa também pelas pistas de Interlagos, Velocittà, Rio Grande do Sul (2 autódromos a serem anunciados), retorna à Brasília após nove anos e ainda mais uma praça a ser confirmada.

Calendário Stock Car Pro Series - temporada 2023:

1ª etapa – 2 de abril – Goiânia

2ª etapa – 23 de abril – Interlagos

3ª etapa – 21 de maio – Rio Grande do Sul

4ª etapa – 18 de junho – Brasília

5ª etapa – 9 de julho – Interlagos

6ª etapa – 6 de agosto – Velocitta

7ª etapa – 27 de agosto – Goiânia

8ª etapa – 17 de setembro – Rio Grande do Sul

9ª etapa – 8 de outubro – local a confirmar

10ª etapa – 29 de outubro – Velocitta

11ª etapa – 26 de novembro – Brasília

