Pelo segundo ano consecutivo, Enzo Elias vai competir com as cores do BRB em seu carro. O piloto brasiliense de 20 anos de idade, que neste ano estreia na Stock Car depois de títulos acumulados na Porsche Cup, terá a marca do banco como sua patrocinadora principal na maior categoria do esporte a motor nacional.

O BRB se consolidou nos últimos anos como o maior patrocinador do esporte a motor no Brasil, com presença em inúmeras categorias. Além de investir em pilotos incentivando o talento dos competidores forjados no Distrito Federal, o banco é patrocinador oficial da Stock Car, Stock Series e da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). Em 2022 assinou os naming rights da F4 Brasil e do tradicional Rally dos Sertões. Neste ano, será detentor também dos naming rights do TCR South America e TCR Brasil.

Com a marca do BRB em seu Porsche de competição, Elias venceu cinco das 12 corridas de sprint do campeonato 2022 da Carrera Cup, terminando o ano como campeão na temporada de estreia do Porsche 911 GT3 Cup. A parceria foi bem-sucedida, e agora continua na Stock Car.

“Brasília é um dos principais centros brasileiros no automobilismo, de onde saíram diversos talentos para conquistar vitórias em grandes categorias pelo mundo todo. Sempre tive orgulho em correr com a bandeira do DF e ser mais um piloto a defender essa grande tradição que temos nas pistas. O BRB acreditou em nosso projeto na Porsche Cup no ano passado e foi um parceiro importantíssimo na conquista do título. Agora fico extremamente contente em dar sequência à parceria na Stock Car. É motivo de orgulho –e também uma enorme responsabilidade– levar as cores do maior patrocinador do esporte a motor brasileiro em meu carro. Quero retribuir a confiança do BRB com muita dedicação nas pistas", disse Enzo.

Enzo faz sua estreia como piloto titular na principal categoria brasileira pela equipe Crown Racing. No ano passado ele competiu a Corrida de Duplas em Interlagos a convite de Galid Osman e foi o vencedor na bateria destinada aos convidados.

A temporada 2023 da Stock Car tem início no primeiro fim de semana de abril, em Goiânia. Os demais patrocinadores de Enzo Elias e o layout de seu carro para 2023 serão posteriormente anunciados.

