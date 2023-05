Stock Car retorna a Tarumã e dá 'descanso' aos freios

A Stock Car Pro Series faz neste domingo (21) um retorno às suas origens. A terceira etapa da temporada 2023 será disputada no circuito de Tarumã, em Viamão (RS), a mesma pista que foi sede da primeira corrida da história da categoria, que hoje é a mais importante do automobilismo brasileiro e uma das mais competitivas do mundo.

Tarumã não recebia uma prova da Stock Car desde 2017 e o autódromo passou por reformas e adequações visando aumentar sua segurança. Os 3.039 metros do traçado são extremamente desafiadores, com nove curvas. Um desafio para a coragem dos pilotos, para o acerto dos carros, para os pneus, mas nem tanto para os freios, conforme explica André Brezolin, engenheiro de projeto da Fras-le e da Fremax, fornecedoras oficiais das pastilhas e discos de freio da Stock Car.

“Tarumã é uma pista de alta velocidade, com curvas rápidas. Então, neste circuito o uso do freio é mais para o controle do carro e posicionamento em entrada de curva. Não é um circuito que exige muito dos freios e as temperaturas de discos e pastilhas não atingem patamares muito elevados”, afirma.

Das nove curvas do traçado, oito são contornadas a velocidades acima dos 115 km/h. A sequência das curvas 1 e 2, é feita a mais de 180 km/h. “A única exceção é a Curva do Laço, que exige mais e é a única do traçado contornada a menos de 100 km/h. É o ponto de maior exigência do conjunto de discos e pastilhas e o que traz a maior desaceleração em todo o circuito”, apontou Brezolin, referindo-se à curva 4. É onde os discos Fremax e as pastilhas Fras-le terão a maior carga de trabalho na pista: os carros se aproximam da freada a cerca de 220 km/h e reduzem para 80 km/h antes do contorno fechado à esquerda.

A primeira corrida da história da Stock Car, em Tarumã, foi disputada em 22 de abril de 1979, com pole position de João Carlos Palhares e vitória de Affonso Giaffone Junior. A última visita da categoria ao desafiador circuito ocorreu em 22 de outubro de 2017 com pole de Galid Osman e vitórias de Daniel Serra e do atual líder do campeonato, Ricardo Maurício.

Neste intervalo, o circuito fundado em 1970 recebeu 35 corridas da Stock Car. O maior vencedor da pista é Ingo Hoffmann, com oito vitórias. Entre os pilotos em atividade, quem mais subiu ao alto do pódio em Tarumã é Cacá Bueno, com três triunfos. Julio Campos e Daniel Serra venceram, cada um, duas vezes. Allam Khodair, Ricardo Maurício e Thiago Camilo venceram uma vez nesta pista.