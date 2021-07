Stock Car: Ricardo Maurício lidera primeiro treino em Cascavel

A Stock Car Pro Series está oficialmente em Cascavel, cidade do oeste paranaense para a quinta etapa do campeonato de 2021. Na manhã deste sábado foi realizado o primeiro treino livre do fim de semana, que teve um velho conhecido no topo da tabela de tempos.

Como parte do primeiro grupo que entrou na pista, Ricardo Maurício cravou 1min04s117, marca suficiente para segurar o ímpeto dos rivais que entraram a seguir no segundo grupo. O tricampeão da Stock foi 0s062 mais rápido que Allam Khodair e 0s160 que Bruno Baptista, o primeiro representante da Toyota Gazoo Racing na tabela.

“Foi muito positivo e desde ontem no warm up vimos que o carro estava competitivo", disse Maurício. "Fizemos algumas mudanças para o primeiro treino e na sequência de voltas ele se comportou muito bem. Vamos ver agora no segundo treino o que vai acontecer, mas, estamos confiantes que teremos um bom carro para a classificação”, completou.

O líder do campeonato, Daniel Serra, foi o 11º colocado. O estreante da etapa, Dudu Barrichello foi o 16º e ficou à frente do próprio pai, que finalizou a sessão em 20º.

Nelsinho Piquet, Felipe Massa e Tony Kanaan ainda não conseguiram brigar com o pelotão da frente e terminaram o treino apenas na 27ª, 28ª e 30ª posições, respectivamente. O vice-campeão mundial de F1 de 2008 inclusive bateu seu carro durante a sessão.

Às 12h05 haverá o segundo treino livre e às 15h10 o treino de classificação para a corrida 1, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Resultado

Pos. No. Piloto Equipe Carro Tempo/Dif. 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:04.117 2 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 0.062 3 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 0.160 4 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 0.172 5 11 Gaetano di Mauro KTF Racing Cruze 0.213 6 9 Guga Lima AMattheis Vogel Motorsport Cruze 0.223 7 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 0.244 8 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 0.250 9 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 0.301 10 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 0.319 11 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 0.381 12 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 0.386 13 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 0.398 14 12 Lucas Foresti KTF Sports Cruze 0.423 15 4 Julio Campos Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.428 16 191 Dudu Barrichello Full Time Sports Corolla 0.477 17 73 Sergio Jimenez MX Piquet Sports Corolla 0.485 18 83 Gabriel Casagrande AMattheis Vogel Motorsport Cruze 0.506 19 88 Beto Monteiro Crown Racing Cruze 0.546 20 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 0.573 21 43 Pedro Cardoso KTF Racing Cruze 0.578 22 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 0.675 23 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 0.728 24 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições Cruze 0.757 25 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 0.781 26 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 0.875 27 33 Nelson Piquet Jr MX Piquet Sports Corolla 0.889 28 91 Felipe Massa Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 0.932 29 16 Christian Hahn Blau Motorsport II Cruze 0.978 30 48 Tony Kanaan Full Time Bassani Corolla 1.065 31 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 2.126 32 86 Gustavo Frigotto RKL Competições Cruze 2.875

