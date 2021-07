Dudu Barrichello segue seu processo de adaptação ao Corolla #191 preparado pela Full Time Sports para sua estreia na Stock Car. O piloto da Toyota Gazoo Racing teve nesta sexta mais duas sessões treinos em seu primeiro contato com a principal categoria do automobilismo brasileiro.

O dia no Autódromo de Cascavel foi reservado para atividades de track walk, shakedown e um treino para os seis pilotos estreantes em 2021.

Acelerando junto com nomes como Felipe Massa e Tony Kanaan, Dudu Barrichello conseguiu cravar o terceiro melhor tempo da sessão com 1min04s465. Massa liderou com 0.4s de vantagem sobre a marca do competidor regular da Formula Regional Europe by Alpine.

Neste sábado Dudu volta às pistas para mais dois treinos livres e o quali, que acontece às 15h10 com transmissão ao vivo do Motorsport.com. Já no domingo acelera para as duas provas da etapa a partir das 12h10.

“É muito bom, minha maior dificuldade foi me entender com os espelhos”, disse Dudu. “A visibilidade dentro do carro é muito pequena, estou me acostumando com os espelhos para entender melhor as distâncias. Teve hora que deixei meu pai passar para poder ajustar.”

“Além disso, estou me adaptando a outras novidades para mim, o push, o ajuste de barras. Foi um treino muito positivo, cheguei em alguns pilotos, outros chegaram em mim, então sigo me adaptando ao carro novo.”

