Stock Car: Saiba os horários e como assistir a etapa do Velocitta

Após três semanas de intervalo, a Stock Car Pro Series volta a acelerar neste fim de semana, agora no autódromo do Velocitta, em Mogi-Guaçu no interior de São Paulo. E a quarta etapa da temporada 2022 promete colocar ainda mais fogo em uma disputa pela liderança que já está bem quente.

No GP do Galeão, as vitórias de Daniel Serra e Ricardo Maurício trouxeram importantes mudanças na classificação. O tricampeão Serra assumiu a liderança, com 99 pontos, mas vê Gabriel Casagrande em sua cola, com a diferença mínima de um ponto. Na sequência, estão Thiago Camilo, com 78, Maurício com 74 e César Ramos completa o top 5 com 63.

A etapa do Velocitta mais uma vez contará com a transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv da classificação e da corrida, em português, inglês e russo.

Confira os horários do GP do Galeão no Rio de Janeiro:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 08h20 Treino Livre 1 Sexta-feira 14h10 Treino Livre 2 Sábado 10h30 YouTube Stock Car Treino Classificatório Sábado 13h25 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 1 Domingo 13h40 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV Corrida 2 Domingo 14h15 Motorsport.com e Motorsport.tv / Band e SporTV

