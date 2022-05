Stock Car: Velopark substitui etapas de Brasília no meio do ano

Carregar reprodutor de áudio

A Vicar, promotora da Stock Car, anunciou nesta quinta-feira (05) que o Velopark estará no calendário de 2022 no lugar de Brasília, nas etapas dos dias 2 e 3 de julho. A princípio, o Autódromo no DF seria o primeiro local a receber uma rodada dupla da maior categoria do automobilismo brasileiro.

Ainda em reformas, o local foi confirmado como palco da final, no dia 20 de novembro. Apesar da confirmação da pista gaúcha, ainda há uma data a ser definida no calendário de 2022, no dia 4 de setembro, que poderá também ser realizada no Rio Grande do Sul.

Brasília passa por reformas e a volta da Stock Car já havia sido prometida na final do campeonato do ano passado, sendo substituída por Interlagos, em dezembro.

“Nossa intenção é competir em Brasília assim que seja possível, pois se trata de um dos centros mais importantes para o nosso automobilismo, tanto no aspecto econômico quanto esportivo, como mostra sua história. Infelizmente esse objetivo foi adiado por motivos de força maior”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar.

Stock Series (antiga Light) e a F4 Brasil, que também fariam etapas em Brasília terão mudanças também. A categoria de acesso à Stock Car estará com a categoria principal, enquanto que a F4 terá nova data e local ainda a serem anunciadas.

