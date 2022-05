Carregar reprodutor de áudio

A quarta etapa da Stock Car será disputada neste final de semana no Autódromo Velocitta, e a dupla da equipe AMattheis Vogel vai atrás de repetir o bom desempenho apresentado nas últimas etapas com Gabriel Casagrande, atual vice-líder da temporada, e Matías Rossi, que conquistou o segundo lugar na etapa passada no Rio de Janeiro.

Com 98 pontos na tabela, apenas um a menos em relação ao líder, Casagrande tem retrospecto de conquistas no Velocitta. Em 2021, o piloto paranaense foi ao pódio três vezes com a AMattheis Vogel na pista de Mogi Guaçu: venceu e conquistou um segundo lugar em abril e retornou ao pódio na etapa de outubro, resultados importantes para o título da temporada de 2021.

“A pista do Velocitta é a minha preferida da Stock Car atualmente, um lugar em que eu e a equipe tivemos bons resultados no ano passado, então estou muito animado para esse final de semana. Esperamos manter esse histórico e quem sabe retomar a liderança do campeonato”, diz Casagrande, que abriu o ano com vitória na Corrida de Duplas em Interlagos.

Além do pódio conquistado na etapa passada no Rio de Janeiro, em corrida realizada dentro do Aeroporto do Galeão, Rossi também vem embalado por um pódio conquistado no último final de semana na Argentina, no Turismo Carretera, em Termas de Río Hondo. Enquanto Rossi acelera o Toyota Corolla no Brasil, na Argentina o piloto guia o Toyota Camry.

“Velocitta é uma pista muito bonita, tem curvas bem desafiadoras e dois trechos são muito importantes para fazer uma volta rápida: acertar a freada da curva 1 e também acertar a entrada da chicane após a reta aposta. Estou vivendo um momento muito bom na temporada e quero seguir conquistando resultados importantes e tentar a vitória”, diz Rossi.

Os treinos da Stock Car no Velocitta começam nesta sexta-feira (13), a partir das 8h20, com o shakedown. O classificatório será no sábado às 13h25, enquanto as duas provas serão disputadas no domingo. A primeira corrida está prevista para 13h40, enquanto a segunda começa logo na sequência, às 14h15, com a inversão top-10 definido ao final da primeira prova. As provas serão exibidas na Band, Sportv e no canal da Stock Car no YouTube. O quali será transmitido pelo Sportv e no YouTube.

