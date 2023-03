Carregar reprodutor de áudio

A Ipiranga renovou sua identidade visual, promovendo a evolução de sua marca, e os carros da Ipiranga Racing levarão as novidades para os milhões de brasileiros que acompanham a Stock Car, cuja temporada começa no próximo dia 2 em Goiânia (GO).

O novo layout dos Toyota número 21 (Thiago Camilo) e 30 (Cesar Ramos) foi apresentado na convenção da Ipiranga, realizada no último fim de semana em São Paulo, com a presença dos pilotos.

A marca Ipiranga vem estampada no capô. Além de todo o conceito visual que vem ao encontro do slogan “abastecer a vida em movimento”, que está sendo trabalhado junto aos públicos da Ipiranga e em seus mais de 6,5 mil postos espalhados pelo Brasil, os carros da Stock Car também serão uma espécie de outdoor para as novas marcas de combustíveis, como o aditivado Ipimax, que ocupa o espaço lateral.

Leonardo Linden, CEO da Ipiranga, falou sobre o novo conceito: “Temos uma história de credibilidade e confiança que nos permite inovar com liberdade. O que estamos trazendo hoje como evolução da marca surge como resposta às novas demandas de um consumidor que pede por experiências fluidas, amigáveis e cada vez mais completas".

"Oferecemos agora uma proposta de valor fortalecida e diferenciada tanto para as pessoas que contam com a Ipiranga no seu cotidiano, como para nossa rede de revendedores, franqueados e clientes".

