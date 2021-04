Depois de 131 dias de motores desligados, os carros e pilotos da Shell na Stock Car puderam acelerar suas máquinas para começar a temporada de 2021.

Os pilotos não andavam desde o encerramento da temporada de 2020 e a ansiedade era grande por parte de todos os presentes em Goiânia para ver os bólidos na pista pela primeira vez.

Os três integrantes do time Shell mostraram que podem sonhar com bons desempenhos na temporada de 2021. Ao final do treino extra garantido pela organização da Stock Car, os três carros vermelhos figuravam entre os 15 mais bem colocados, sendo dois deles dentro do top-10.

Ricardo Zonta novamente tem o carro #10 preparado pela Shell-RCM. O vencedor de 2020 no traçado goiano começou a temporada andando próximo dos líderes. Zonta cravou o sexto melhor tempo do treino, ficando atrás do melhor piloto por apenas três décimos.

Zonta e o #10 da Shell foram o melhor dos Corolla em um treino dominado pelas máquinas da Chevrolet. Apenas três dos 15 primeiros guiavam carros da montadora japonesa.

Acelerando suas máquinas pela primeira vez na história, Átila Abreu e Galid Osman colocaram os carros da Shell V-Power Pole Motorsports, preparados pelo experiente engenheiro Joselmo Barcik, o Polenta na pista para testarem seu desempenho. Iniciando sua 14ª temporada na categoria, Átila Abreu espera dar a volta por cima depois de um 2020 apagado e já começou a nova temporada andando onde está acostumado. Abreu registrou o 10 melhor tempo no primeiro dia de atividades, andando a menos de cinco décimos da primeira posição. Galid Osman por sua vez terminou o dia de atividades colocando o #28 da Shell na 13ª posição, ainda dentro do mesmo segundo que o líder Gaetano de Mauro registrou.

Galid saiu para a pista no primeiro grupo que registrou voltas rápidas, o piloto foi o quarto melhor entre os carros que saíram junto com ele para o traçado do Autódromo Internacional de Goiânia. Zonta e Átila Abreu aceleraram em um momento em que a pista não estava tão quente, por tanto conseguiram tirar um melhor desempenho de suas máquinas no treino extra organizado pela categoria.

Os três carros voltam para a pista no sábado para treinos livres e qualificação para as corridas de domingo. O início de atividades está previsto para às 09h25 com o primeiro dos treinos livres. Os pilotos definem a ordem de largada a partir das 15h05 no horário de Brasília. A largada da primeira corrida da temporada está marcada para às 15h10 de domingo.

“Foi um dia muito positivo, os dois carros se comportaram super bem. Tirando o probleminha elétrico que tive no shakedown, que foi de fácil resolução, os dois carros se comportaram super bem na pista. Conseguimos trabalhar bem para melhorar o acerto do carro, ambos os carros andaram muito próximos e as características reportadas por mim e pelo Galid foram parecidas, o que facilita o trabalho da equipe. E falando neles, só tenho que agradecer todos os profissionais que trabalharam de forma incessante nos últimos quatro meses para podermos colocar o carro na pista. Resumindo tudo, o carro está muito bom, consegui evoluir em aspectos que o carro de 2020 não me permitia e agora vamos atrás dos ajustes finos para ter o melhor carro possível no quali e nas corridas.”

Átila Abreu

“Fui para a pista em um momento mais quente, já imaginava que isso aconteceria. Muito feliz com o resultado e com a equipe, andamos sempre na frente dentro do grupo e o carro entregou aquilo que esperávamos dele. Agora vamos sentar para entender junto com a equipe onde podemos melhorar para ter o melhor desempenho amanhã.”

Galid Osman

“Feliz em acelerar de novo o carro da Stock Car. Apesar dos treinos de kart, não é a mesma coisa que acelerar o Stock. Foi um bom treino para relembrar tudo, são quatro meses sem guiar o carro. Volto em 2021 a trabalhar com o Marcos, meu engenheiro de outras equipes onde ganhamos diversas corridas. Do ano passado para esse fizemos algumas mudanças no meu carro que foi um dos dois únicos Corolla a andar no top10 e o melhor carro da marca no treino de hoje. Me preocupa isso pela equalização dos carros, em ver tantos 12 Cruize nos 15 primeiros e apenas 3 Corolla. Tirando isso estou muito feliz com o sexto tempo no dia e animado com a volta.”

Ricardo Zonta

Assista ao treino de classificação da etapa de Goiânia da Stock Car