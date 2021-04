Stock Car: Massa estreia com 3º melhor tempo do dia: "bom sinal"

Felipe Massa experimentou nesta sexta-feira, pela primeira vez, o Chevrolet Cruze número #91 da equipe Lubrax|Podium, carro com que vai disputar a temporada 2021 da Stock Car. O primeiro contato foi muito positivo e ele fechou com 1min27s503, o terceiro melhor tempo do dia, a apenas 0s122 atrás de Gaetano di Mauro, o mais rápido.

"Fiquei preocupado no Shakedown (primeiro treino do dia para verificação do funcionamento dos carros), porque estava com problema na bomba de combustível e o banco estava desconfortável. Mas a equipe trabalhou muito bem entre os treinos e resolveu tudo. Virei bons tempos e consegui economizar um jogo de pneus para amanhã (sábado), coisa que só os pilotos mais experientes da categoria conseguem fazer. E isso nos dá mais chance de preparar a melhor classificação possível. Fiquei feliz com o trabalho de hoje e a equipe ficou mais feliz do que eu, o que é muito bom sinal", disse Felipe.

Felipe Massa e os demais 31 pilotos da Stock Car voltam à pista neste sábado para dois treinos livres e o classificatório, a partir das 15h. No domingo, serão disputadas duas corridas, a primeira com largada prevista para as 15h10.

