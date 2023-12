Stock Car: Suzuki vê chegada à final como "novidade" na carreira

Pela primeira vez em sua carreira na Stock Car, Rafael Suzuki chega a uma Super Final da maior categoria do automobilismo brasileiro com chances de ser campeão.

Quinto colocado na temporada 2023, o piloto do carro #8 da equipe Pole Motorsport é um dos sete postulantes ao título, mas entra como franco-atirador. Com 243 pontos na tabela, ele está 43 pontos atrás do líder Gabriel Casagrande. Por isso, vai leve para tentar defender o top 5 no campeonato.

O local da decisão é um velho conhecido de todos os pilotos: o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, templo do automobilismo brasileiro. Suzuki está em sua melhor temporada na Stock Car, com uma recuperação impressionante e uma regularidade não menos marcante.

O piloto do Chevrolet Cruze #8 saiu da primeira etapa do campeonato em último, 40 pontos atrás do líder. Desde então foram 13 chegadas entre os dez primeiros colocados nas corridas e bons resultados em quase todas as etapas.

Interlagos também traz boas lembranças para Rafael Suzuki. Na segunda etapa da temporada, o piloto levou o carro #8 ao segundo lugar da prova 2 em uma escalada de 27 posições. Foi o primeiro pódio do paulista pela Stock Car no circuito.

Foi uma boa temporada também nos outros campeonatos que ele disputou: Suzuki brigou pelos títulos do TCR Brasil e do Porsche Endurance Challenge até a última etapa.

"A expectativa é de fazer o nosso melhor, conquistar os pontos necessários para brigar pelo campeonato, ter o melhor fim de semana do ano e curtir o momento. É uma novidade para mim e para a equipe estar nessa briga pelo campeonato, então aproveitar o momento é muito importante, é uma etapa perto da família e dos patrocinadores, então temos que curtir".

"O que tiver que ser em relação ao campeonato, vai ser. Não quero ir com a cabeça pensando em quantos pontos preciso fazer e nem secar os outros. Todos que estão ali na disputa pelo campeonato tem seus méritos".

A programação do fim de semana determina o shakedown e o primeiro treino livre na sexta-feira. No sábado serão realizados o segundo treino livre e a classificação. A primeira corrida da rodada dupla que define o campeonato de 2023 acontece no domingo, com largada prevista para 14h30. O quali e as corridas contam com transmissão do Motorsport.com.

