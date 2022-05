Stock Car: Tony Kanaan tem maratona de corridas em maio; confira

Carregar reprodutor de áudio

O mês de maio é certamente o mais esperado do ano para Tony Kanaan. E também o mais intenso do ano, já que o piloto da Texaco Racing terá pela frente mais uma etapa da Stock Car Pro Series, marcada para o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e voará para os Estados Unidos, onde correrá as 500 Milhas de Indianápolis, mais importante corrida do automobilismo americano, pela 21ª vez na carreira.

A maratona de Kanaan será iniciada no interior paulista nos dias 13, 14 e 15 de maio, onde conduzirá mais uma vez o Toyota Corolla da Texaco Racing, preparado pela Full Time Sports. Logo depois, o piloto inicia os treinos para a Indy 500 com o carro da equipe Chip Ganassi, disputando a classificação no final de semana. A edição deste ano do “maior espetáculo da Terra” está marcada para o dia 29 de maio.

A empreitada de Kanaan para a corrida deste ano, porém, começou na última semana, com a realização dos primeiros testes para a corrida mais importante da IndyCar Series. Com o carro número 1, o brasileiro ficou com o terceiro melhor tempo entre os 32 pilotos. No circuito de 2,5 milhas, ele tenta a conquista de seu segundo anel de vencedor, já que venceu a corrida na edição de 2013.

“Será intenso e especial. Farei mais uma corrida no Velocitta, que é uma pista onde a equipe teve bom desempenho em 2021, e viajarei para Indianápolis logo depois, para correr mais uma Indy 500. É uma corrida importante para mim e para a equipe, que bateu na trave ano passado”, disse Kanaan.

“Tive um ótimo desempenho nos testes, mas a semana de treinos antes da classificação será importante. Em uma corrida como as 500 Milhas de Indianápolis, o ritmo de corrida é vital e podemos testar isso nos treinos, já que eles duram em torno de seis horas por dia. Mas precisamos também de uma boa posição de largada, pois sair do fim do grid nos forçaria a escalar o pelotão, o que desgasta o equipamento”, completou.

Com seu nome sempre gritado pelos mais de 300.000 torcedores que lotam as arquibancadas em Indianápolis, Kanaan é um dos grandes destaques da história da mais tradicional corrida do esporte a motor americano.

O piloto, que foi eleito o mais popular da Indy em 2013, quando venceu no Brickyard, liderou em 13 das 20 edições a Indy 500, tendo o impressionante número de 889 voltas completadas na primeira colocação nesta corrida.

Confira o desempenho de Tony Kanaan nas 500 Milhas de Indianápolis:

2002 - 28º colocado - Mo Nunn Racing

2003 - 3º - Andretti Green Racing

2004 - 2º - Andretti Green Racing

2005 - 8º - Andretti Green Racing

2006 - 5º - Andretti Green Racing

2007 - 12º - Andretti Green Racing

2008 - 29º - Andretti Green Racing

2009 - 27º - Andretti Green Racing

2010 - 11º - Andretti Autosport

2011 - 4º - KV Racing Technology

2012 - 3º - KV Racing Technology

2013 - 1º - KV Racing Technology

2014 - 26º - Chip Ganassi Racing

2015 - 26º - Chip Ganassi Racing

2016 - 4º - Chip Ganassi Racing

2017 - 5º - Chip Ganassi Racing

2018 - 25º - AJ Foyt Enterprises

2019 - 9º - AJ Foyt Enterprises

2020 - 19º - AJ Foyt Enterprises

2021 - 10º - Chip Ganassi Racing

