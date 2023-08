A Stock Car Pro Series abriu o sábado no Velocitta com a segunda sessão de treinos livres para a sexta etapa da temporada 2023. E em uma hora bem movimentada de pista, Ricardo Zonta foi o mais rápido, superando Dudu Barrichello em sua última tentativa.

Menos de meio segundo separou o top 5, com Digo Baptista em terceiro, Rubens Barrichello em quarto e Gaetano di Mauro em quinto.

Assim como na sexta-feira, o grid de 31 carros foi dividido em dois grupos de 30 minutos. Ao final da primeira leva, Dudu Barrichello terminou na ponta com 01min29s450, mais de meio segundo à frente de Camilo, com Salas, Rossi e Navarro completando os cinco primeiros.

No final da sessão do segundo grupo, combinando todos os resultados, Ricardo Zonta foi o mais rápido ao marcar 01min29s295. Com isso, Zonta estabelece o novo recorde do carro atual da Stock Car no Velocitta, superando o 01min29s762 feito por Gianluca Petecof no teste de novatos da sexta-feira.

Dudu ficou com a segunda posição, a 0s155, enquanto Digo Baptista foi o terceiro, a 0s321, enquanto Rubens Barricehello (+0s403) e Gaetano di Mauro (+0s447) completaram os cinco primeiros.

Entre os demais ponteiros do campeonato, Gabriel Casagrande foi o sétimo, logo à frente de Thiago Camilo, com César Ramos em 10º e Daniel Serra em 26º.

A Stock Car fecha o sábado no Velocitta com a classificação, que define o grid de largada para a corrida 1 da sexta etapa da temporada 2023. A sessão está marcada para 13h, horário de Brasília, com transmissão do Motorsport.com e da Motorsport.tv.

Confira o resultado final do TL2 da Stock Car no Velocitta:

1 – Ricardo Zonta (RCM – Toyota Corolla)

2 – Dudu Barrichello (Mobil Ale – Toyota Corolla)

3 – Digo Baptista (KTF Sports – Chevrolet Cruze)

4 – Rubens Barrichello (Mobil Ale – Toyota Corolla)

5 – Gaetano di Mauro (Hotcar – Chevrolet Cruze)

6 – Sérgio Jimenez (Scuderia Chiarelli – Toyota Corolla)

7 – Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel – Chevrolet Cruze)

8 – Thiago Camilo (Ipiranga Racing – Toyota Corolla)

9 – Gui Salas (KTF Racing – Chevrolet Cruze)

10 – Cesar Ramos (Ipiranga Racing – Toyota Corolla)

11 – Matías Rossi (Full Time Sports – Toyota Corolla)

12 – Enzo Elias (Crown Racing – Toyota Corolla)

13 – Denis Navarro (Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze)

14 – Cacá Bueno (KTF Sports – Chevrolet Cruze)

15 – Lucas Foresti (AMattheis Vogel – Chevrolet Cruze)

16 – Gianluca Petecof (Full Time Sports – Toyota Corolla)

17 – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports – Chevrolet Cruze)

18 – Bruno Baptista (RCM – Toyota Corolla)

19 – Tony Kanaan (Texaco Racing – Toyota Corolla)

20 – Átila Abreu (Pole Motorsport – Chevrolet Cruze)

21 – Allam Khodair (Blau Motorsport – Chevrolet Cruze)

22 – Rafael Suzuki (Pole Motorsport – Chevrolet Cruze)

23 – Felipe Fraga (Blau Motorsport – Chevrolet Cruze)

24 – Lucas Kohl (Hotcar – Chevrolet Cruze)

25 – Ricardo Maurício (Eurofarma – Chevrolet Cruze)

26 – Daniel Serra (Eurofarma – Chevrolet Cruze)

27 – Júlio Campos (Lubrax Podium – Chevrolet Cruze)

28 – Nelsinho Piquet (Crown Racing – Toyota Corolla)

29 – Felipe Baptista (KTF Racing – Chevrolet Cruze)

30 – Felipe Massa (Lubrax Podium – Chevrolet Cruze)

31 – Antonio Junqueira (Scuderia Chiarelli – Chevrolet Cruze)

