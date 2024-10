A nona etapa da Stock Car 2024 será disputada neste final de semana no Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, na Argentina, e atual campeão Gabriel Casagrande é o último vencedor de uma corrida principal da Stock Car na terra dos “hermanos”. O piloto da equipe AMattheis Vogel chega empolgado para voltar às primeiras colocações do campeonato.

“Vamos tentar retomar o caminho dos pódios e vitórias em Buenos Aires. Foi uma pista em que no ano passado mostrou ser bem divertida. Nós tínhamos um asfalto novo por lá e isso deixou a etapa ainda mais prazerosa de guiar o Stock Car".

"Espero ter um carro tão bom quanto foi no ano passado para que a gente possa tentar igualar esse resultado. Foi lá que demos a ‘virada de chave’ rumo ao bicampeonato e vamos seguir buscando mais conquistas”, diz Casagrande, que tem os patrocínios de Baterias Júpiter, Axalta, ArcelorMittal, OnPetro, Cresol, Raumak Packaging, STP, Panter, Pay4Fun, RP Info, KTO e Rock Food.

Com 542 pontos na tabela, Casagrande é o sétimo colocado na temporada e venceu neste ano em Goiânia, onde também cravou a pole position. Após utilizar o circuito 8 no ano passado, a Stock Car optou por outro traçado para a rodada dupla deste final de semana em Buenos Aires, sendo escolhido o circuito 9, o mesmo em que a categoria correu em 2017.

“Nós sabíamos que pela variedade de traçados que o autódromo lá possui seria normal que optassem por outra configuração, mas estamos bem preparados para mais um desafio. É sempre muito bacana ir até Buenos Aires, o público argentino sempre nos recebe muito bem. Eles são fanáticos por corrida e acompanham a Stock Car. É sempre uma viagem muito especial de se fazer, ainda mais para correr de carro”, completa Casagrande.

As atividades de pista da Stock Car em Buenos Aires serão iniciadas na sexta-feira (4), com os dois treinos livres. O sábado terá a classificação, a partir das 9h35, e a corrida Sprint, que neste final de semana contará com 40 minutos, às 15h30. O domingo terá a prova principal, também de 40 minutos, a partir de 12h20. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação do fim de semana.

