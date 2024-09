A KTF Sports anunciou uma mudança em seu line up para as próximas duas etapas da temporada 2024 da Stock Car Pro Series, na pernada internacional da categoria, com Marcos Gomes ocupando temporariamente a vaga de Gui Salas.

A maratona internacional começa no próximo fim de semana, entre 04 e 06 de outubro em Buenos Aires, na Argentina, antes da ida a El Pinar, no Uruguai, entre 24 e 26 do mesmo mês.

A KTF Sports trará para estas duas etapas, a volta de Marcos Gomes. O experiente piloto paulista irá assumir o carro que conta com o patrocínio do Sem Parar, Ultrax Lubrificantes, Philips e NV7 Tecnologia, que, nessas provas, utilizará o tradicional número #80.

Guilherme Salas, que esteve no cockpit deste carro nas oito primeiras etapas do ano, mantém o seu vínculo junto à KTF Sports, porém, não disputará as duas corridas internacionais.

“Estamos num momento do Campeonato em que o Guilherme não tem mais chances de disputar o título. Com vistas aos nossos planos para 2025, decidimos trazer o Marcos Gomes. Ele é um piloto muito experiente, campeão da categoria em 2015 e que esperamos possa contribuir com o time em busca dos melhores resultados. Ele disputou conosco a nossa primeira temporada na Stock Car, em 2019 e acreditamos que poderá, mais uma vez, levar o nome da KTF às primeiras às primeiras posições”, comentou Guilherme Ferro, diretor técnico da KTF Sports.

