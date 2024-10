O caráter inovador é um dos traços mais marcantes do DNA da Stock Car Pro Series. E, às vésperas de inaugurar uma nova e revolucionária geração de carros, a partir de 2025, a principal categoria do esporte a motor nacional anuncia nesta segunda-feira (30) uma parceria tecnológica com a Tractian, considerada uma das 50 empresas de inteligência artificial mais promissoras do mundo. O acordo prevê a colaboração da Tractian no projeto do novo carro da Stock Car, equipado com carrocerias do tipo SUV das marcas Chevrolet, Toyota e Mitsubishi.

Com sedes em São Paulo, Cidade do México e Atlanta (Estados Unidos), a empresa foi fundada em 2019 por Igor Marinelli, Gabriel Lameirinhas e Leonardo Vieira. Em poucos anos, tornou-se líder global na aplicação de inteligência artificial no monitoramento de maquinários de grandes indústrias. Empregando ferramentas que atuam na detecção antecipada de falhas e na otimização das equipes de manutenção, a Tractian reduz custos, aumenta a produtividade e gera ganhos de sustentabilidade nos processos fabris como um todo.

Desde a fundação, a Tractian já ultrapassou a marca de 500 indústrias clientes em mais de mil plantas espalhadas pelo mundo, com presença marcante no Brasil, México e Estados Unidos. Somando as cadeias produtivas de seus clientes e impactos nos diversos setores da indústria global, a empresa hoje atua em processos produtivos de 5% do PIB mundial. Em 2023, a empresa chegou à marca de R$ 1 bilhão de avaliação de mercado, somando investimentos de alguns dos fundos mais respeitados do mundo.

CEO da Tractian, Igor Marinelli exaltou a aliança tecnológica com a Stock Car Pro Series como um marco para a companhia, representando a oportunidade de estreitar laços com o automobilismo por meio da principal categoria do esporte a motor brasileiro.

“Participar do desenvolvimento do novo modelo da Stock Car é uma oportunidade para aplicar nossa expertise de monitoramento inteligente em um ambiente onde a precisão e a performance são cruciais. A introdução do carro mais tecnológico do automobilismo brasileiro em 2025 é um desafio que estamos prontos para enfrentar, integrando soluções de hardware, software e inteligência artificial para garantir que as máquinas que produzem o veículo estejam operando no seu máximo potencial. Essa parceria representa a união de duas forças inovadoras, ambas focadas em elevar continuamente o padrão tecnológico em suas respectivas áreas”, declarou.

Sócio e diretor da Tractian, Alex Vedan enalteceu o caráter em comum da empresa e da Stock Car. “É uma aliança natural que reforça nosso compromisso com a excelência e a inovação. Assim como a Stock Car busca constantemente elevar o nível de desempenho e tecnologia nas pistas, a Tractian se dedica a transformar a maneira como as indústrias monitoram e mantêm suas operações. Essa sinergia fortalece o nosso propósito de redefinir padrões de alta performance, tanto no automobilismo quanto no ambiente industrial”.

“Firmar parceria tecnológica com empresas como a Tractian, que traduz o caráter inovador e empreendedor, do qual também compartilhamos, é uma honra e também um dos objetivos de evolução da Stock Car. A busca incessante por processos mais sustentáveis e otimizados está totalmente alinhada com a nossa filosofia. É algo que veremos na nossa nova geração de carros que estreará em 2025 e reforça nosso compromisso com a evolução constante do esporte a motor”, destacou Fernando Julianelli, CEO da Vicar, empresa promotora e organizadora da Stock Car Pro Series.

Enzo Bortoleto, CEO da Audace Tech, braço tecnológico do Grupo Veloci — controlador da Vicar —, enfatizou o papel da Tractian no projeto Audace SNG01, denominação do novo carro da categoria. "A expertise da Tractian é fundamental em todas as fases, garantindo a precisão e velocidade na usinagem das nossas peças. Juntamente aos nossos parceiros, certamente será muito importante neste momento que estamos vivendo com o início da produção seriada. A prevenção de falhas é vital para que os carros cheguem às equipes prontos para ir à pista", salientou o executivo.

