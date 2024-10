A carreira de Enzo Elias sempre tem bons capítulos correndo na Argentina e o brasiliense apoiado pelo Banco BRB espera escrever em Buenos Aires mais uma história vencedora em terras portenhas.

É a segunda vez de Elias correndo de Stock Car no Autódromo Oscar y Juan Gálvez e pelo segundo ano consecutivo em uma configuração diferente do mais tradicional palco do automobilismo argentino. Em 2024 a principal categoria do país utilizará a configuração 9, de 3.353m e 10 curvas, que não é utilizada pela Stock Car desde 2017, marcando assim a primeira vez da atual geração dos carros da principal categoria do Brasil na variante.

O dono de três pódios em 2024 parte para seu segundo compromisso consecutivo no país vizinho. Em sua última visita, Elias dominou os 300km de Termas de Río Hondo pela Porsche Cup e venceu pelo segundo ano consecutivo a prova disputada no noroeste argentino dos carros de competição mais produzidos do planeta.

“A Argentina tem sido um lugar de boas recordações na minha carreira e é sempre bom voltar para lá para poder competir. Voltamos a andar de Stock Car em Buenos Aires, mas em uma configuração diferente da que encontramos ano passado, o que deixa a categoria ainda mais embaralhada, pois é um circuito novo para todos nós com a geração atual dos carros da categoria".

"Estive há menos de um mês no país vizinho e venci a corrida de Porsche em Termas de Río Hondo, então espero que essa maré positiva de bons resultados na Argentina possa vir também para a Stock e nos coloque no nosso quarto pódio da temporada e o primeiro de Stock em Buenos Aires".

A etapa de Buenos Aires da Stock Car vem com pequenas mudanças no já consagrado formato do fim de semana da principal categoria brasileira. Um shakedown e dois treinos livres na sexta-feira. No sábado o classificatório abre os trabalhos e a corrida sprint com 40 minutos +1 volta encerra o dia. No domingo, nova bateria de 40 minutos +1 volta encerra o cronograma do fim de semana.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a ação e emoção da etapa de Buenos Aires.

