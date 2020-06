Após lançamento oficial, confira quais carros podem estar no TCR South America

Nesta semana foi lançada oficialmente a TCR South America, campeonato de carros de turismo, que deve começar em abril de 2021.

Esta será a primeira empreitada do conceito TCR em terras sul-americanas. O grupo administra mais de 30 campeonatos pelo mundo, com mais de 700 carros de competição.

As equipes que entrarem no campeonato terão à disposição carros das mais renomadas marcas, a um preço acessível, também característica do TCR, como Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai, Kia, Lada, Link & Co, Opel, Peugeot, Renault, Subaru, Volkswagen e Fiat.

Confira na galeria abaixo os modelos homologados que estarão rodando no continente a partir de 2021.

Galeria Lista Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR 1 / 18 Foto de: TCR media Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCR 2 / 18 Foto de: Romeo Ferraris Subaru WRX STI TCR 3 / 18 Foto de: TCR Australia Renault Megane RS 4 / 18 Opel Astra TCR 5 / 18 Foto de: ACI Sport Peugeot 308 TCR 6 / 18 Foto de: TCR media Fiat Tipo TCR 7 / 18 Lynk & Co 03 TCR 8 / 18 Foto de: WTCR LADA Vesta Sport TCR 9 / 18 Foto de: TCR media LADA Vesta TCR 10 / 18 KIA cee'd TCR 11 / 18 Foto de: Alexander Trienitz Hyundai Veloster N TCR 12 / 18 Foto de: Bryan Herta Autosport Hyundai i30 N TCR 13 / 18 Foto de: Hyundai Motorsport Honda Civic Type R 14 / 18 Foto de: JEP / Motorsport Images Cupra TCR DSG 15 / 18 Foto de: ACI Sport Cupra TCR SEQ 16 / 18 Foto de: acisportitalia.it Audi LMS TCR DSG 17 / 18 Foto de: Davide Cavazza Volkswagen Golf GTI TCR 18 / 18 Foto de: Actualfoto

