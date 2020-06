Toyota doa carro de último ano de F1 a leilão de caridade da FIA contra Covid-19

Equipes e pilotos forneceram objetos de relevância para o leilão #RaceAgainstCovid, que será organizado pela RM Sotheby's e com o auxílio da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha. A FIA já deu €1 milhão para a organização, cerca de R$ 5,6 milhões.

A Toyota doou o chassi TF109-01, que foi utilizado em teste na temporada de 2009 por Jarno Trulli e Timo Glock. Seus carros conquistaram cinco pódios e uma pole position, e a Toyota terminou em quinto no Campeonato Mundial daquele ano.

No entanto, no final do ano, o fabricante abandonou o esporte e seu protótipo de 2010 foi concluído, mas nunca correu.

O TF109-01 posteriormente se tornou um carro de testes de pneus da Pirelli e foi guiado por Nick Heidfeld, Pedro de la Rosa, Lucas di Grassi e Romain Grosjean. Ele permanece com a pintura preta da Pirelli e vem completo para o leilão, com motor e caixa de câmbio.

Outros itens de destaque incluem o capacete e macacão vencedor do GP da Austrália de 1995, doados por Damon Hill, e macacões de Tom Kristensen, utilizado em sua última corrida no WEC pela Audi em Interlagos 2014.

A Ferrari forneceu macacões vencedores de 2019 de Sebastian Vettel e Charles Leclerc, além de uma chance de passar um dia no simulador de Maranello, enquanto a Mercedes deu ternos e outros itens de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Outros lotes serão anunciados nos próximos dias

"Desde o início da crise da saúde, a FIA e toda a comunidade do esporte a motor se comprometeram a combater a pandemia por meio de muitas iniciativas como a #RaceAgainstCovid", disse o presidente da FIA, Jean Todt.

“Hoje, temos outra oportunidade de mostrar nossa força e união. Saúdo muito a colaboração da FIA e RM Sotheby.”

“Agradeço a todos os pilotos e equipes por suas contribuições, bem como à Fundação FIA por sua doação generosa. Para garantir a este leilão o sucesso que merece, peço a todos da nossa família do esporte a motor que se juntem a nós.”

O leilão abre em rmsothebys.com no dia 15 de junho e será encerrado uma semana depois.

