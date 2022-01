Conheça a proximidade entre os carros do TCR e os veículos de rua

O TCR South America já teve sua primeira temporada em 2021 e começou a moldar o que será o próximo ano, com corridas na Argentina, no Brasil e no Uruguai, além de novos modelos e marcas renomadas.

A categoria é verdadeiramente global e tem grandes condições técnicas, com mais de 15 empresas automotivas participantes. O conceito TCR nasceu em 2014, quando o italiano Marcello Lotti criou um regulamento que garantisse custos razoáveis, competitividade entre as marcas e um bom show de competitividade e esporte. E uma das chaves é a semelhança dos carros de competição com os veículos de rua.

TCR: Regras técnicas

Promo TCR South America Photo by: Divulgacao

O formato é baseado no BoP (Balance of Performance, ou lastro de sucesso, como é conhecido no Brasil, onde também é aplicado na Stock), para que todos os carros tenham chances de ganhar. A base deve ser de modelos do 'Segmento C' (compactos), com carrocerias hatchback ou sedan.

Os motores são baseados em modelos de produção com 1.750 a 2.000 cc e uma potência máxima de 350 CV. A transmissão é sequencial de 6 velocidades e a tração é dianteira. O regulamento não abrange híbridos, embora possa aceitá-los quando características coincidirem com o conceito TCR.

Em relação aos carros, as linhas de design, suspensões e peças 'continuam' os parâmetros dos veículos de série. As lanternas traseiras são funcionais e nada é simulado por adesivos. Os TCRs também possuem rodas de liga leve de 18 polegadas, ar condicionado e console interno bastante semelhantes ao que vemos em carros de rua. As mudanças mais significativas são os freios e as peças aerodinâmicas.

Cada fabricante deve produzir pelo menos dez unidades e ter uma produção mínima de 5.000 peças de reposição por ano. Entre partes a serem construídas estão motor, turbo, radiador, defletores, entre outros. O preço do carro acabado está fixado em no máximo 137.500 euros (aprox. 890.000 reais).

Montadoras, modelos e equipes TCR pelo mundo

Carros do TCR South America Photo by: Divulgacao

Alfa Romeo Giulietta (Romeo Ferraris)

Audi RS3 (Audi Sport)

Cupra (Cupra Racing)

Fiat Tipo (Tecnodom Sport)

Opel/Holden/Vauxhall Astra (Opel Performance Center)

Honda Civic Type R (JAS Motorsport)

Hyundai i30/Veloster/Elanta (Hyundai Motorsport)

Kia Cee'd (STARD)

Lada Vesta (Lada Sport)

Lynk & Co03 (Cyan Racing)

MG 6 XPower (SAIC Motor)

Peugeot 308 (Peugeot Sport)

Renault Megane (Vuković Motorsport/Garry Rogers Motorsport)

Subaru WRX STi TCR (Top Run Motorsport)

Volkswagen Golf GTI TCR (Volkswagen Motorsport)

Toyota GR Corolla Sport TCR (Toyota Gazoo Racing Argentina)

MARI BECKER analisa EVOLUÇÃO de VERSTAPPEN e PRESSÃO em HAMILTON, e fala de como ambos saem maiores

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: