Dakar: brasileiro, Luppi vence nos UTVs, que têm Gugelmin na ponta

A etapa desta quarta-feira do Dakar foi de vitória brasileira na Arábia Saudita. Na categoria UTVs, o piloto Rodrigo Luppi venceu a disputa do dia ao lado do compatriota Maykel Justo, um dos mais veteranos navegadores da competição.

Outro 'co-piloto' brasileiro, aliás, lidera entre os UTVs: o também consagrado Gustavo Gugelmin, que disputa o Dakar 2022 ao lado de Austin Jones (EUA). A dupla ainda não venceu nenhuma etapa, mas ficou no segundo posto em três das quatro disputas até o momento, esbanjando regularidade.

A vice-liderança também veio na última especial, entre Al Qaisumah e Riade. De todo modo, a glória foi de Luppi e Justo, que completaram a etapa em 4h44min05s, 10s à frente dos rivais, o que acirra a disputa entre os UTVs. Veja como está a tabela da categoria neste momento:

Dakar 2022, classificação dos UTVs após a 4ª etapa:

1 A JONES

M GUGELMIN Can-Am 16:38:08 2 R LUPPI DE OLIVEIRA

M JUSTO South Can-Am 16:43:21 0:05:13 3 M GOCZAL

S. GOSPODARCZYK Energylandia 16:54:41 0:16:33 4 G FARRES GUELL

D. ORTEGA GIL Can-Am 17:05:34 0:27:26 5 R BACIUSKA

O. MENA South Can-Am 17:22:00 0:43:52 6 M GOCZAL

L. LASKAWIEC Energylandia 17:49:57 1:11:49 7 L DEL RIO

A. ALIAGA South Can-Am 18:33:11 1:55:03 8 J DE SADELEER

M. METGE Galag 18:33:25 1:55:17 9 S KARIAKIN

A. VLASIUK Snag 19:07:00 2:28:52 10 J LASCORZ MORENO

M. PUERTAS HERRERA Buggy Masters 19:12:32 2:34:24

Marcelo Medeiros está no quinto lugar geral nos quadriciclos

O brasileiro segue firme na briga, fechando o top 5 após a disputa do dia. Manuel Andújar (ARG) foi P1, à frente de Alexandre Giroud (FRA) e Aleksandr Maksimov (RUS), segundo e terceiro colocados, respectivamente, também na classificação geral. O líder da categoria é Pablo Copetti (EUA).

MARI BECKER analisa EVOLUÇÃO de VERSTAPPEN e PRESSÃO em HAMILTON, e fala de como ambos saem maiores

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: