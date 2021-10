Raphael Reis completou as duas provas da quarta etapa do TCR South America, em El Pinar, no Uruguai, no top 5. O brasileiro da equipe W2 ProGP foi o quarto colocado na corrida 1 e quinto na segunda prova.

Após metade do campeonato disputado, o piloto ocupa o terceiro lugar na classificação geral e segue na briga pelo título.

Na primeira prova do fim de semana, largando da terceira posição, Reis não se envolveu em acidentes, mas caiu para quarto na primeira volta. O brasileiro vinha acompanhando o pelotão da pronta, muito próximo a Rodrigo Pflucker.

O traçado travado do autódromo Victor Borrat fez com que o brasileiro pressionasse ainda mais o peruano, mas sem chances de ultrapassar, o piloto do Honda Civic #77 tentava forçar o erro do adversário.

Na sétima das 17 voltas previstas, Reis começou a perder rendimento e com isso passou a sofrer ataques de Manuel Sapag. O argentino chegou a colocar seu carro ao lado do brasileiro, mas perdeu o ponto de freada, dando respiro a Raphael.

Faltando seis voltas para fim, ele voltou a se aproximar e novamente tentou a ultrapassagem, sem sucesso. Na volta seguinte, o brasileiro passou a ocupar a quinta colocação.

Após 17 voltas completadas em El Pinar, Reis recuperou uma posição e completou a corrida 1 do TCR South America em quarto.

Raphael Reis em El Pinar Photo by: Divulgacao

Na segunda prova, Raphael largou do oitavo lugar, mas enfrentou problemas na primeira volta e caiu para 11º. Na sequência, recuperou posições e rapidamente se posicionou em quinto.

A corrida seguia muito equilibrada e na quarta volta Reis era o sexto colocado, a menos de três segundos do líder. Na 9ª volta, o brasileiro superou Cyro Fontes e assumiu a quinta colocação novamente.

No giro seguinte, o safety car foi acionado após escapada de Fontes, que tocou em Raphael. Com isso, o pelotão foi reagrupado para a relargada. Reis foi para os boxes para que a equipe pudesse verificar o carro e aproveitou para trocar os pneus. Ele retornou à pista em sexto. Após a retomada, recuperou uma posição para receber a bandeira quadriculada na quinta posição.

O próximo compromisso de Reis pelo TCR South America está marcado para os dias 30 e 31 de outubro, em Córdoba, na Argentina.

