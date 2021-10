Raphael Reis encara desafio internacional do TCR South America em segunda rodada uruguaia

Raphael Reis e a equipe W2 Racing embarcam para mais uma jornada internacional no TCR South America. De volta ao Uruguai, o desafio da semana é no traçado de El Pinar, em Montevideo.

Depois da jovem categoria fazer sua estreia fora do Brasil no começo de setembro, o segundo compromisso em terras uruguaias servirá como recuperação para Reis no campeonato, um bom resultado na capital pode colocar o brasileiro de volta na briga pela liderança que atualmente é de Pepe Oriola.

Ele e a equipe W2 Racing mudaram de estratégia durante a etapa de Rivera. Para livrar Reis dos incômodos 70 quilos de lastro, foi decidido por um quali mais lento que rendeu 40 quilos a menos na etapa em Montevideo, deixando Raphael Reis pela primeira vez na temporada mais leve que seus concorrentes ao título.

Raphael Reis ainda busca sua primeira vitória no certame. O primeiro pole da história da categoria em território sul-americano tem como melhor resultado até o momento um segundo lugar na abertura do campeonato em Interlagos.

A etapa tem previsto treinos quali no sábado além da primeira corrida de 20 minutos +1 volta. O domingo é reservado para a segunda corrida da etapa. Para o Brasil, os canais FoxSports transmitem as corridas ao vivo.

“Estou muito animado para mais uma corrida no TCR e em uma pista inédita para mim”, disse Rapha. “Vou com foco em me reabilitar no campeonato. Fomos pole em duas das três etapas que aconteceram até agora, mas mudamos a estratégia na última para tirar o lastro de sucesso que influencia muito no resultado. Diminui o peso pela metade praticamente e espero colher os bons resultados dessa decisão arrojada.”

TCR South America – Etapa 4

Sábado 2 de outubro:

08h – Treino livre 1

09h35 – Treino livre 2

10h40 – Treino livre 3

12h30 – Quali

17h – Corrida 1 (20 minutos +1 volta)

Domingo 3 de outubro:

09h – Corrida 2 (20 minutos +1 volta)

