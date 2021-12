Raphael Reis termina em 3º lugar no TCR South America

Raphael Reis completa seu primeiro ano de TCR South America com a terceira posição no campeonato. Após conquistar o segundo lugar na corrida 1, em Concepcíon, o piloto do Honda Civic #77 enfrentou problemas e foi o oitavo na segunda prova, realizada neste domingo (19).

Raphael Reis partiu do 7º lugar pela regra do grid invertido, na largada o brasiliense ganhou 4 posições mas enfrentou problemas ainda na primeira volta e foi para os boxes.

O brasiliense ainda retornou para a pista e cruzou a linha de chegada no top-10, com a oitava colocação.

“Foi um ano muito bom, se não tivéssemos enfrentado algumas quebras no início do ano poderia ter disputado o título da Stock Light e chegado com mais chances no TCR South America. Mesmo assim fico feliz de ter fechado a temporada no top-3 de duas categorias muito fortes, ganhei várias provas, fui consistente e isso me deixa muito animado e confiante para 2022.

Com o término do TCR South America, Raphael Reis encerra seus compromissos em 2021 mostrando ótima forma, o piloto da W2 ProGP foi o terceiro colocado no TCR South America e Stock Light, ao todo foram 5 vitórias, 12 pódios e 3 poles positions.

