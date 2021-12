A temporada 2022 do TCR South America terá o ingresso da Crown Racing. Com sede no Autódromo do Velocitta e vitoriosa história nas pistas brasileiras, a organização chefiada por William Lube fará sua estreia no próximo ano preparando dois Honda Civic TCR.

Bicampeã de equipes e pilotos na Stock Car em 2015 e 2016, a Crown Racing é o time do pentacampeão Cacá Bueno nas últimas cinco temporadas. Os competidores titulares dos dois Honda da escuderia serão posteriormente anunciados pelo time.

A temporada 2022 do TCR South America terá as etapas em solo brasileiro compartilhadas com corridas da Copa Truck e devem acontecer nas pistas de Interlagos, Goiânia e Velocitta –os três autódromos mais estruturados do Brasil.

Enquanto a segunda temporada ganha corpo, o campeonato inaugural segue emocionante rumo à reta final. A próxima etapa encerra o ano no autódromo argentino de Concepción, nos dias 18 e 19 de dezembro.

“Nós da equipe Crown Racing estamos muito contentes com o ingresso no TCR South America em 2022”, disse Lube. “A equipe possui uma história de sucesso na Stock Car e será muito interessante poder se aventurar, também, nesta categoria. É uma nova porta que se abre, uma nova história a ser escrita, então esperamos e vamos fazer o nosso melhor, indo em busca dos melhores resultados possíveis em nossa estreia”.

“O interesse da Crown Racing em se juntar ao TCR South America em 2022 é mais um exemplo de que fizemos um bom trabalho na temporada inaugural”, comentou Mauricio Slaviero, promotor do TCR South America no Brasil. “O conceito TCR é uma realidade internacional, com a promoção de grandes corridas no mundo todo. Não por acaso, há mais de 15 montadoras envolvidas em competições TCR. A Crown Racing tem um formidável histórico na Stock Car e sem dúvida, junto com a Honda, será protagonista também no TCR South America”.

