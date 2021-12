Nyck de Vries foi o mais rápido do primeiro dia de testes pós-temporada da Fórmula 1 em Abu Dhabi com a Mercedes, em um dia em que Valtteri Bottas fez sua primeira aparição como piloto da Alfa Romeo.

O atual campeão da Fórmula E esteve no grid como parte do teste de jovens pilotos em Yas Marina. O dia foi dividido, com as equipes usando os carros deste ano com os novatos e carros-mula, modificados especialmente para o uso dos novos pneus 18 polegadas da Pirelli, sendo estes usados pelos titulares do grid.

De Vries foi o mais rápido ao marcar 01min23s194 nos 30 minutos finais do dia, mais 1s3 à frente de Liam Lawson, que fez sua estreia com um F1 a bordo da AlphaTauri.

Oscar Piastri, campeão da F2 e reserva da Alpine em 2022, foi o terceiro mais rápido, apenas 0s006 atrás de Lawson, enquanto Pato O'Ward foi o quarto com a McLaren após completar quase duas corridas ao longo do dia. O mexicano liderou a sessão da manhã, mas a tarde ficou seis décimos atrás de sua melhor marca.

Além de Bottas, Guanyu Zhou também fez sua estreia com a Alfa Romeo. O finlandês recebeu a permissão da Mercedes para participar do teste com a nova equipe, e usou um macacão branco para a sessão.

Zhou foi o quinto no geral, à frente de Juri Vips com a Red Bull, que causou uma das três bandeiras vermelhas do dia, após rodar na curva 14, danificando seu carro.

Nick Yelloly, piloto de simulador da Aston Martin foi o sétimo, à frente de Daniel Ricciardo, que foi o melhor classificado entre os pilotos que correram com os pneus de 2022, terminando 1s6 atrás do tempo de O'Ward na McLaren de 2022. O australiano inclusive foi o causador da primeira bandeira vermelha do dia.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Lance Stroll foi o nono com a Aston Martin enquanto Robert Shwartzman fechou o top 10 após participar com a Ferrari na parte da tarde. Ele dividiu o dia com Antonio Fuoco, que também testou o carro com os pneus de 2022 após Charles Leclerc correr pela manhã, terminando em 11º.

Bottas foi o 12º à frente de Fuoco e Yuki Tsunoda, enquanto Logan Sargeant, estreando a bordo de um F1 com a Williams, foi o 15º. Um problema no motor comprometeu parte de seu dia, mas o americano conseguiu completar seu programa, acumulando 92 voltas.

Esteban Ocon foi o 16º com a Alpine, à frente do campeão Max Verstappen. Ele ficou à frente de George Russell, que testará a Mercedes nos dois dias. Mick Schumacher foi o 19º com a Haas.

O último dia de testes acontece na quarta. Como as equipes podem colocar o piloto novato na pista apenas na terça, somente a Haas terá dois carros amanhã, com Shwartzman e Pietro Fittipaldi. Já a Williams não participará, já que a equipe não fez um carro-mula para testar os pneus de 2022.

Confira o resultado do primeiro dia de testes pós-temporada da F1 em Abu Dhabi:

Pos Piloto Equipe Melhor Volta 1 Nyck de Vries

Mercedes 1'23.194



2 Liam Lawson



AlphaTauri 1'24.517



3 Oscar Piastri

Alpine 1'24.523



4 Patricio O'Ward



McLaren 1'24.607



5 Guanyu Zhou



Alfa Romeo 1'25.142



6 Jüri Vips



Red Bull 1'25.198



7 Nick Yelloly



Aston Martin 1'25.333



8 Daniel Ricciardo



McLaren 1'26.252



9 Lance Stroll



Aston Martin 1'26.579



10 Robert Shwartzman



Ferrari 1'26.694



11 Charles Leclerc



Ferrari 1'26.989



12 Valtteri Bottas



Alfa Romeo 1'27.183



13 Antonio Fuoco



Ferrari 1'27.324



14 Yuki Tsunoda



AlphaTauri 1'27.348



15 Logan Sargeant



Williams 1'27.476



16 Esteban Ocon



Alpine 1'27.553



17 Max Verstappen



Red Bull 1'28.013



18 George Russell



Mercedes 1'28.062



19 Mick Schumacher



Haas 1'28.499





