Carregar reprodutor de áudio

Um dos pilotos mais jovens do mundo a acelerar um carro TCR, Pedro Aizza não vê a hora de iniciar mais um novo e importante capítulo de sua carreira. O curitibano, que completou na última segunda-feira 17 anos de idade e foi destaque da GT Sprint Race em 2021, estará na temporada 2022 no grid do TCR South America, a bordo de um dos Hyundai Elantra da equipe CJ, chefiada pelo engenheiro Carlos Chiarelli, que também comanda uma equipe na Stock Car.

Enquanto aguarda pela abertura da temporada, marcada para os dias 2 e 3 de abril, no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), Aizza tem dedicado seu tempo para os compromissos com patrocinadores, visita à sede da equipe e preparação física.

O piloto, que tem inúmeras conquistas no kart e estreou nos carros de turismo em 2021 faturando os títulos da GT Sprint Race na classe Pro-Am, também ficou animado com o anúncio do calendário da competição sul-americana, que terá corridas no Brasil, Argentina e Uruguai.

“Conheço as três pistas do Brasil – Interlagos, Velocitta e Goiânia – e também já andei em Buenos Aires. As demais serão novos desafios, mas pelas informações que já tive serão pistas muito boas, bem estruturadas e não vejo a hora de começarmos a acelerar”, declarou.

“Entre as brasileiras no calendário, Goiânia é a minha favorita. Claro, Interlagos é sensacional, por suas características, sua história e o que representa para o automobilismo. Mas Goiânia foi onde fiz meu primeiro teste completo com um carro de turismo, com traçado e estrutura fantásticos”, disse.

“Velocitta foi a primeira pista onde disputei uma corrida. Tem um traçado difícil, é bem técnica, de baixa velocidade, mas também gosto bastante. Na Sprint, não me saí tão bem lá, mas espero que no TCR a história seja diferente”, seguiu.

Enquanto as provas não começam, o piloto aproveita também para se entrosar ainda mais com os membros da equipe CJ, com quem já disputou no ano passado uma prova de TCR em Buenos Aires. “Minhas expectativas são ótimas, mas sei que não será fácil, porque a categoria tem equipes e pilotos muito experientes. Mas espero lutar por bons resultados, pódios e vitórias”, contou o jovem competidor.

“Acho que meu maior desafio será a adaptação ao consumo de pneus para um carro com tração dianteira, que é bem diferente de um com tração traseira, como era na Sprint. Mas estou muito motivado. O TCR conta com diversos campeonatos pelo mundo. O mesmo carro que usamos aqui é o modelo utilizado na Europa e demais países. Todo esse potencial da categoria, com a possibilidade de iniciar a carreira internacional, foi uma das razões que nos levou a correr a competição”, afirmou.

Confira o calendário da temporada 2022 do TCR South America:

2/3 de Abril: Velocitta (Brasil)

30 de Abril / 1 de Maio: Interlagos (Brasil)

4/5 de Junho: Goiânia (Brasil)

16/17 de Julho: Uruguai

27/28 de Agosto: Uruguai

17/18 de Setembro: Argentina

8/9 de Outubro: Argentina

5/6 de Novembro: Argentina

O que a AlphaTauri REVELOU no lançamento do AT03, seu carro para a F1 2022?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #161: O que aprovamos e reprovamos para temporada 2022 da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: