Carregar reprodutor de áudio

O carro de Fórmula 1 da Alfa Romeo para 2022 foi à pista mais cedo, depois que a equipe estranhamente definiu uma data de lançamento para depois do primeiro teste de Barcelona. Sua primeira aparição em Fiorano revelou alguns segredos de design intrigantes, apesar de uma pintura camuflada.

A asa dianteira parece ser mais parecida com a especificação final que você esperaria ver nos testes do que já vimos em outras escuderias.

A Alfa optou por uma seção externa muito descarregada mais uma vez, tendo sido a equipe que executou a repetição mais agressiva quando os regulamentos foram alterados em 2019.

Alfa Romeo C42 front detail Photo by: Davide Cavazza

Os elementos foram todos achatados o máximo possível na seção mais externa (seta vermelha), com isso ficando mais óbvio pela seção levantada logo dentro dela (seta azul).

Como o design da McLaren, a parte central da asa também é inclinada para alimentar a parte inferior do bico em forma de cunha, que por sua vez alimentará o assoalho e os sidepods.

O C42 tem suspensão dianteira push-rod, mas o layout é com o braço dianteiro do triângulo superior colocado muito alto no chassi. Observe também como todos os braços de suspensão e direção são orientados para baixo em um esforço para guiar o fluxo de ar para um local desejado.

A grade do duto frontal e o defletor do pneu (seta verde) também foram afastados do conjunto da roda para ajudar no resfriamento e posicionar melhor a peça criada para as superfícies aerodinâmicas.

Alfa Romeo C42 sidepods and floor detail Photo by: Davide Cavazza

A parte central do carro é uma espécie de fusão do que já vimos da Aston Martin e da McLaren, pois apresenta um sidepod semelhante de maior altura com brânquias de resfriamento superiores e rebaixo maciço como o AMR22, mas compartilha um layout de passagens no assoalho mais complexo do que o MCL36.

A passagem tem sua própria parede interna (seta azul) e permite o fluxo de ar capturado na linha central do carro, abaixo do chassi, uma rota para a superfície do assoalho superior, o que deve alimentar melhor o fluxo ao redor do rebaixo do sidepod.

Isso vem com o compromisso de não ter a altura ou largura máxima possível para a entrada da passagem, mas talvez uma supere a outra, especialmente porque duas equipes já foram vistas com o recurso.

Observe também como a superfície do assoalho 'varre' para trás e para cima em torno do que provavelmente será o mastro de suporte de impacto lateral inferior (seta vermelha), dado que o sidepod em si é levantado tão longe do chão.

Alfa Romeo C42 floor detail Photo by: Davide Cavazza

Ao olharmos o assoalho de outro ângulo, podemos ver que a Alfa Romeo é a primeira a incluir uma 'asa de borda' no espaço permitido. A borda frontal deste dispositivo aerodinâmico é levantada da superfície, com apenas um suporte de metal para preencher a lacuna.

Também é possível ver a seção traseira de uma das tiras sob o assoalho deste ângulo, com a equipe parecendo orientá-las de uma maneira que forneceria fluxo externo.

Na parte de trás, vemos outra solução que já existia durante o regulamento anterior, com um slot adicionado e a geometria do assoalho posteriormente alterada para impactar o caminho do fluxo de ar (seta vermelha).

A Alfa é a segunda equipe a optar pela suspensão traseira push-rod e colocou os elementos internos em uma posição mais alta para liberar espaço para o difusor agora muito maior.

Sauber C39 airbox detail Photo by: Giorgio Piola

A equipe também retornou ao design rollhoop de lâmina única que usou em 2018 (acima). É um design que vê as entradas da caixa de ar afastadas das tiras para ajudar a melhorar o fluxo para elas e para baixo no carro.

O que a AlphaTauri REVELOU no lançamento do AT03, seu carro para a F1 2022?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #161: O que aprovamos e reprovamos para temporada 2022 da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: