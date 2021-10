TCR South America: Vice-líder, Digo Baptista tem boa expectativa para disputa em El Pinar

Vice-líder da temporada e melhor brasileiro na classificação do TCR South America, Digo Baptista disputa neste final de semana (2 e 3) a quarta etapa da competição, em um circuito praticamente “desconhecido”: o autódromo Víctor Borrat Fabini, em El Pinar, no Uruguai.

Apesar de já ter feito um teste de Fórmula 4, no passado, no traçado de 3,496 km e 13 curvas, o brasileiro afirma que tem poucas lembranças da pista, que terá duas corridas em mais uma etapa Sprint do TCR South America.

Digo, que corre pela Cobra Racing Team, a bordo do Audi RS3 LM TCR #13, subiu ao pódio em todas as etapas até aqui. Ele foi terceiro em uma das provas da rodada dupla na abertura da temporada, em Interlagos (SP), venceu a etapa de endurance em Curitiba (PR) e ficou em segundo em uma das provas em Rivera, também no Uruguai.

Apesar dos bons resultados nas provas, o brasileiro, no entanto, tem vivido alguns “dramas” nos classificatórios. Em Curitiba e Rivera, não pôde nem participar das tomadas de tempo e largou do final do grid.

Felizmente, nas corridas, o ritmo do carro e as boas performances de Digo levaram o brasileiro a se destacar no topo da tabela, com 99 pontos, contra 124 do espanhol Pepe Oriola, que lidera o certame.

“A expectativa segue alta. A gente vem de alguns finais de semana de recuperação, mas sigo muito confiante. A equipe vem evoluindo, o carro está muito bom, melhorando cada vez mais em termos de set up e temos mostrado um bom ritmo nas corridas também”, avaliou o paulista de 25 anos.

“Tivemos um pouco de azar nos classificatórios e foi onde acabamos perdemos muito. Mas espero que agora a sorte vire para o nosso lado também na tomada e possamos fazer o treino completo”, destacou Digo, que espera se adaptar rápido ao traçado de El Pinar.

“Fiz um treino de F-4 nesta pista em 2014 ou 2015, mas para ser sincero é como se eu não conhecesse, porque não lembro nada da pista e, com certeza, também deve estar diferente. Mas, em Rivera, eu também não conhecia o circuito e conseguimos nos adaptar rápido, então acho que não vai ser diferente”, observou.

“Vamos em busca da vitória, seguir marcando muitos pontos para nos mantermos na luta pelo campeonato”, finalizou o brasileiro, que tem como um dos destaques de sua carreira o vice-campeonato nas 24 Horas de Le Mans de 2019.

As atividades em El Pinar terão início no sábado, com um treino extra e duas sessões livres, com 30 minutos cada. O classificatório será realizado às 12h35, com a primeira corrida às 17h10. A segunda prova fecha a etapa no domingo, a partir das 9h10. O Fox Sports prevê a exibição das provas no domingo, a partir das 8 horas (corrida 1 em VT e corrida 2 ao vivo).

TCR South America – Classificação após três etapas (Top-10):

Pepe Oriola 124 Rodrigo Baptista 99 Raphael Reis 73 Ayrton Chorne 60 Adalberto Baptista 57 Tom Coronel 50 Fabio Casagrande 50 Alberto Monteiro 44 Sergio Jimenez 44 Valdeno Brito 42

