Hoje, dia 30 de setembro, é aniversário de Max Verstappen. Embora possamos apreciá-lo por sete temporadas de Fórmula 1, primeiro com a Toro Rosso e a partir de 2016 com a Red Bull Racing, o piloto holandês faz apenas 24 anos. Para colocar o desempenho do holandês em perspectiva, comparamos suas estatísticas com as de dez piloto muito bem-sucedidos, alguns ativos e outros do passado.

Quanto os atuais concorrentes de Verstappen (e campeões mundiais) Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso e Kimi Raikkonen e os lendários ex-pilotos Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Jackie Stewart, Juan-Manuel Fangio e Niki Lauda conseguiram para o seu 24º aniversário? Em parte, essa resposta é muito simples, porque nos tempos antigos, os pilotos entravam na F1 muito mais tarde. O pentacampeão mundial Juan Manuel Fangio só chegou quando já estava na casa dos trinta, então está zerado em estatísticas.

No entanto, decidimos incluir os 'atrasados' na lista também. Olhamos para os GPs concluídos, depois para o número de vitórias, poles, voltas mais rápidas e voltas na liderança de uma corrida. Claro que não esquecemos os títulos mundiais.

Estatísticas de pilotos da Fórmula 1 até o 24º aniversário

GPs Vitórias Pole positions Voltas mais rápidas Pódios Voltas na liderança Títulos Max Verstappen 134 17 11 14 53 1.056 0 Lewis Hamilton 35 9 13 3 22 615 1 Sebastian Vettel 69 16 22 7 27 1.054 1 Fernando Alonso 62 7 8 3 17 435 0 Kimi Raikkonen 50 1 2 4 14 159 0 Michael Schumacher 22 1 0 2 6 11 0 Niki Lauda 15 0 0 0 0 0 0 Ayrton Senna* 0 0 0 0 0 0 0 Alain Prost* 0 0 0 0 0 0 0 Jackie Stewart* 0 0 0 0 0 0 0 Juan Manuel Fangio* 0 0 0 0 0 0 0

