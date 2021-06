TCR South America: W2 Racing assina com espanhol Pepe Oriola

A dez dias da primeira corrida da história do novíssimo TCR South America, a W2 Racing anunciou a contratação do piloto catalão Pepe Oriola para assumir o Honda Civic #74 em 2021. O espanhol se junta à equipe de Serafin Junior e Duda Pamplona, que já havia anunciado o brasiliense Raphael Reis como titular do outro carro tão logo foi apresentado o conceito de um campeonato TCR na região.

Pepe Oriola, de 26 anos, tem vasta experiência com os carros de TCR, tendo pilotado com sucesso modelos de inúmeras montadoras. Ele venceu o TCR Spa 500 em 2019, mesmo ano em que foi terceiro colocado no TCR Ásia, com seis pódios em dez corridas. Vice-campeão no TCR International Series em 2015, ele também foi o segundo colocado no FIA WTCC em 2012 e na Copa do Mundo de Turismo da FIA em 2011.

O Civic #74 terá a marca Bitcoin Espanha como patrocinadora principal na temporada.

“Estou muito feliz por voltar a correr, que é a minha paixão. Tem sido alguns meses muito complicados, já que várias ofertas não chegaram a ser concretizadas, mas estou me preparando para este momento há semanas. É o mesmo carro com o qual me comprometi na temporada passada e espero somar à equipe W2, a qual agradeço pela oportunidade, juntamente com o TCR South America”, afirmou Oriola.

Serafin Junior, que também possui nacionalidade espanhola, recebeu o piloto com entusiasmo.

“Estamos muito contentes em viabilizar a chegada de um piloto com tanta experiência com os carros de TCR. Pepe foi o piloto mais jovem da história a andar no WTCC e desde então construiu uma trajetória de sucesso nos eventos de TCR. Ele será decisivo para contribuir com o desenvolvimento do nosso programa no novo campeonato Sul-Americano”, comentou o chefe de equipe.

A temporada inaugural do TCR South America tem início em Interlagos, na próxima semana. Depois passa por Curitiba, Velopark, Rivera (Uruguai), Buenos Aires e outras pistas argentinas a serem anunciadas. A categoria terá transmissão dos canais ESPN/Fox Sports no Brasil.

