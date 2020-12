W2 Racing realiza teste de dois Honda Civic para TCR South America

Os carros da W2 Racing para a temporada pioneira do TCR South America aceleraram pela primeira vez nesta quarta-feira (16).

O palco do shakedown dos dois Honda Civic TCR da primeira escuderia brasileira a anunciar sua participação na temporada inaugural do novo campeonato Sul-Americano foi o circuito Tazio Nuvolari, no norte da Itália.

A atividade foi conduzida pela equipe JAS Motorsport, parceira oficial da Honda desde 1998, e parceira da W2 Racing para a operação do TCR South America.

Tanto o Honda Civic, que será pilotado por Raphael Reis, quanto o outro carro com piloto ainda a ser anunciado, realizaram toda a programação sem apresentar qualquer problema, performance que deixou otimistas os engenheiros Serafin Junior e Duda Pamplona, chefes da W2 Racing.

A intenção da dupla é realizar um treino mais na Itália, no início de 2021, antes do envio dos dois carros para a sede da equipe, no Rio de Janeiro.

“O teste foi muito proveitoso", comentou Duda Pamplona. "O propósito era um teste de verificação, um shakedown completo porque os dois carros foram totalmente montados, 100% do zero. Felizmente tudo funcionou perfeitamente e ficamos muito motivados com os resultados. Nossa ideia, se as condições de viagem para a Itália permitirem, é retornar na segunda semana de janeiro com o Raphael Reis e fazer um treino. Se não for viável mais um treino, viajaremos para conhecer um pouco mais a estrutura da JAS Motorsport e toda sua operação, para, na sequência, despachar os dois carros para o Brasil”

