A etapa de Interlagos do TCR South America será realizada neste final de semana marcando a estreia da dupla Arthur Leist e Lucas Fecury. Os pilotos vão acelerar pela equipe Full Time Sports, que trabalha em uma parceria técnica com a PMO Motorsport usando os carros da Lynk & Co. Esta será a primeira vez que Fecury vai correr uma prova no automobilismo brasileiro após suas conquistas no kart.

“Eu fiquei muito contente pelo convite que recebi para correr no TCR pela primeira vez. É uma oportunidade muito especial para conhecer um novo carro nessa temporada de grande aprendizado para mim. Pude correr na Nova Zelândia, nos Estados Unidos e agora fazer minha primeira corrida em Interlagos será inesquecível. Será especial também dividir o carro com o Arthur (Leist), que vem sendo uma grande revelação da Stock Car”, diz Fecury, que compete atualmente na USF 2000.

Leist, que é piloto titular da Full Time Sports na Stock Car, tem sido destaque em sua primeira temporada completa na categoria andando com frequência no top 10. O gaúcho também admitiu a boa expectativa para guiar um carro novo em sua carreira.

“Estou muito feliz de poder fazer minha estreia no TCR, um campeonato que vem crescendo muito no Brasil e em vários países da América do Sul. A expectativa para guiar o carro é muito grande, assim como sempre é especial poder voltar a guiar em Interlagos, agora na parceria com o Lucas (Fecury), um piloto que já fez várias provas neste ano e vem crescendo lá nos Estados Unidos”, diz Leist, que também iniciou sua trajetória nos fórmulas guiando nos EUA em 2018 e 2019.

O formato da primeira etapa do TCR South America contempla a realização de duas corridas de 40 minutos separadas por um pequeno intervalo para troca de pilotos e reabastecimento, com início às 12h20 de domingo. Antes, no sábado, ocorre a classificação. O Motorsport.com transmite tudo!

