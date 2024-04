O Motorsport.com é a nova casa do TCR South America no Brasil e no mundo. O principal conglomerado de mídia especializado em automobilismo do mundo anuncia nesta quarta-feira (10) a assinatura de um acordo com o TCR South America para a transmissão da temporada 2024 para o País e o mundo.

Próximo de iniciar a disputa de sua quarta temporada, o TCR South America se tornou em pouco tempo uma das categorias de maior visibilidade no Brasil, graças a um modelo atraente para equipes, montadoras e pilotos, seguindo os padrões do “Conceito TCR” ao redor do mundo.

Em 2023, a categoria também teve uma novidade: a criação do TCR Brasil, um segundo campeonato, realizado paralelamente ao TCR South America, que já vem atraindo ainda mais pilotos de peso para o grid.

As transmissões se darão em duas frentes. O Motorsport.tv, principal portal de streaming especializado em automobilismo no mundo, fará as transmissões internacionais em inglês. No Brasil, o TCR South America estará disponível através do Motorsport.tv Brasil, com as transmissões em português no canal do Motorsport.com no YouTube.

Maurício Slaviero, diretor para o Brasil do TCR South America, diz: "O objetivo é que o TCR tenha cada vez mais espaço e reconhecimento no mercado brasileiro, onde serão realizadas 4 das 10 etapas do ano, incluindo uma do TCR World Tour em Interlagos. Será uma temporada de grande visibilidade para pilotos e patrocinadores e a plataforma Motorsport.com é fundamental para essa estratégia. Com a audiência e toda credibilidade que a plataforma traz, os fãs do automobilismo e, principalmente, os fãs da TCR terão canal relevante para acompanhar a temporada".

Fábio Trindade, diretor de operações do Motorsport Network no Brasil, afirma: “Com apenas quatro anos de existência, o TCR South America já consolidou sua posição como um dos campeonatos mais importantes do continente e também do conceito TCR, que engloba dezenas de campeonatos nacionais e regionais ao redor do mundo".

“A prova disso está na realização de duas etapas do TCR World Tour, o Mundial da categoria, em conjunto com o TCR South America, incluindo uma passagem por Interlagos em julho. Por isso, é uma honra para o Motosport.com anunciar essa parceria para a transmissão dessa categoria que vem ganhando o Brasil e a América do Sul, podendo levar as emoções do campeonato não somente para o público brasileiro como também para o mundo todo através do Motorsport.tv”.

Além das transmissões, o Motorsport.com fará uma cobertura completa da ação da temporada 2024 em seu site e redes sociais, com notícias, entrevistas e bastidores do que acontece no TCR South America.

A temporada 2024 do TCR South America começa já neste fim de semana, entre 13 e 14 de abril, com a etapa endurance de Interlagos, que recebe também a abertura do TCR Brasil. No sábado será realizada a classificação com a corrida a partir das 12h20, horário de Brasília.

Nesta etapa, os pilotos titulares do TCR South America dividem seus carros com grandes convidados do mundo do esporte a motor, como Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car, Nicolas Costa, piloto da McLaren no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), e o argentino Ignacio Montenegro, atual campeão do TCR South America.

Sobre o Motorsport.com:

O Motorsport.com, de propriedade da GMF Capital, é uma plataforma digital líder global dedicada a cobrir o mundo do automobilismo. Com uma rica mistura de notícias, análises, conteúdo em vídeo e cobertura ao vivo, serve como a fonte principal para milhões de fãs e profissionais que buscam o que há de mais recente na Fórmula 1, NASCAR, MotoGP e muito mais.

Maior plataforma do mundo na cobertura do setor, está presente no Brasil desde 2015, tornando-se referência no País pelas coberturas via site, YouTube e podcasts, sempre figurando entre os mais destacados veículos de automobilismo e motociclismo, tanto nacional quanto globalmente.